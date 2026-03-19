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Calcio | 19 marzo 2026, 11:02

Calcio | Coppa Liguria di Prima Categoria. Il Lavagna 2.0 è in finale grazie alla tripletta di Mosto, la prossima setitmana Olimpic - Virtus Sanremese

Calcio | Coppa Liguria di Prima Categoria. Il Lavagna 2.0 è in finale grazie alla tripletta di Mosto, la prossima setitmana Olimpic - Virtus Sanremese

Il fattore campo ha giocato un ruolo fondamentale nella semifinale di ritorno di Coppa Liguria di Prima Categoria.
Il Lavagna 2.0 è infatti riuscito a ribaltare la sconfitta dell'andata contro il Borgoratti, grazie alla tripletta messa a segno da bomber Mosto.

Decisivo l'uno-due a metà del primo tempo, poi al quarto d'ora della ripresa il sigillo finale.

Il Lavagna aspetta l'esito della seconda semifinale, per conoscere il nome dell'avversaria nell'ultimo atto della competizione. Il 25 marzo è infatti in calendario il match tra l'Olimpic e la Virtus Sanremese (4-1 all'andata per i matuziani).
 

Redazione

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