Calcio | Andora. Torna la maglia storica per i 60 del club, serata di festeggiamenti al "Marco Polo" (FOTO E VIDEO)

Una serata sospesa tra l'orgoglio del passato e l'ambizione per il futuro quella vissuta ieri sera nella cornice dello stadio “Marco Polo”. L'Andora Calcio ha celebrato ufficialmente il traguardo delle sei decadi di storia, svelando una maglia speciale che riprende il design iconico delle origini, caratterizzato dalla storica banda diagonale.

Ad aprire la serata è stato Gianvito Garassino, l'uomo dei record con le sue 344 presenze e i 94 gol realizzati. Per lui, che ha vissuto oltre 25 anni in società partendo dal settore giovanile nel 1993, l'emozione è palpabile:

"Per me l'Andora significa calcio e famiglia a tutti gli effetti. Ho vissuto la scalata dalla Prima Categoria fino agli anni d'oro dell'Eccellenza. Vedere oggi mio figlio, classe 2018, indossare questi colori è il più bel passaggio di consegne." Garassino ha poi ricordato con commozione la figura cardinedi Sergio Bogliolo, storico dirigente e allenatore scomparso poco tempo fa.

Il Presidente Onorario Ndricim "Jimmy" Aga, primo presidente straniero nella storia del club, ha sottolineato il legame viscerale con la cittadina: "Sono qui da oltre 30 anni. Vedere la crescita costante dei nostri giovani e della prima squadra è la mia più grande soddisfazione". Aga ha inoltre confermato l'impegno della società, in sinergia con il Comune e il sindaco Mauro Demichelis, per il recupero dello storico campo "Scirea", un luogo caro alla memoria di tutti gli sportivi andoresi.

Sulla stessa lunghezza d'onda il Vicepresidente Giuseppe "Beppe" Micucci, che ha rimarcato l'unicità del DNA calcistico locale:

"Andora è un paese che ama profondamente questo sport; basta vedere quante persone seguono anche una semplice amichevole. Nonostante le difficoltà del momento storico, stiamo lavorando bene. Non mi nascondo: il nostro obiettivo è tornare in Promozione".

All'evento non poteva mancare il sindaco Mauro Demichelis, pronto a sottolineare l'importanza sociale dell'attività sportiva, oltre a tenere aperta la porta per la riqualificazione dello stadio "Scirea" di Molino Nuovo.

Tra i promotori dell'iniziativa anche il main sponsor Alessandro Valzania.