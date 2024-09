Coppa Italia Promozione. In chiusura il girone A, ieri il Millesimo ha battuto il Bragno

Resta particolarmente scorrevole la situazione in buona parte dei gironi ponentini di Coppa Italia Promozione.

L'unico raggruppamento che oggi pomeriggio concluderà regolarmente il proprio programma sarà l'A, con Finale - Ventimiglia e Pontelungo - Argentina. Ai giallorossi di Brignoli sarà sufficiente un pareggio per blindare matematicamente il primo posto e il passaggio del turno.

Millesimo - Bragno 3-1 (doppietta di Siri e Ndiaye per i giallorossi, Tubino per i biancoverdi) ha aperto il programma della terza giornata nel girone B. Alle 18:00 Ceriale - Carcarese, in attesa del recupero tra i biancoblu e i valbormidesi di Frumento che definirà in maniera organica la partita.

Calendario sfalsato invece per il grippo C. La terza giornata sarà disputata oggi, mentre mercoledì sarà la volta dei recuperi della seconda. L'Albissole farà visita alla Sestrese, il Legino riceverà al Ruffinengo il San Cipriano.

Tutti gli incontri saranno disputati alle 18:00.