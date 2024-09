Calcio, Andora. La direzione tecnica del Settore Giovanile va a Luca Ballone

La nota biancoblu:

L'A.S. Andora 1966 è lieta di annunciare che la direzione tecnica del Settore Giovanile sarà affidata al Signor Luca Ballone alla quale diamo un caloroso benvenuto in biancoazzurro.

Nonostante la giovane età Luca vanta un esperienza decennale come allenatore di ogni categoria giovanile, Direttore Tecnico di Sett. Giov. e Vice Allenatore di 1° Squadra in Eccellenza, siamo certi pertanto che la sua esperienza e la sua competenza messe al servizio dei nostri allenatori e dei nostri giovani e piccoli calciatori possono esserci di grande aiuto per migliorare tutta la nostra attività.