Calcio, Serie D. Tutti in campo per il turno infrasettimanale. Vado a Bra con i cerotti, Albenga e Cairese contro Fossano ed Asti

Non c'è stato nemmeno il tempo di analizzare a pieno gli sviluppi della seconda giornata del Girone A di Serie D che il turno settimanale già chiama le squadre ponentine al ritorno in campo.



Il Vado, nel gruppo delle capolista, sarà ospite sul difficile e ostico campo del Bra. Mister De Lucia dovrà ponderare con attenzione l'utilizzo delle energie, dopo l'infortunio di Cottarelli occorso contro il Novaromentin e le condizioni non ottimali per Vita e Abonckelet. L'obiettivo è comunque chiaro, rientrare in Liguria con almeno un risultato utile.



Tornano invece tra le mura amiche, dopo la vittoria nella prima giornata, sia l'Albenga che la Cairese. Mister Mariotti ritrova sostanza nella sua rosa, con il rientro di Manes e Pisanu dalla squalifica. Attenzione però al Fossano degli ex Grandoni e De Benedetti, pronto a dare battaglia.



A proposito di ex, Riccardo Boschetto ritroverà invece il suo passato più recente, con l'Asti in arrivo al Brin.

Chiuderà il programma alle 17:00 il derby dell'estremo ponente, con l'Imperia di Buttu pronta a confrontarsi con la Sanremese al "Ciccione".