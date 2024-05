Calcio, Città di Savona. I Pessimi Elementi e la Brigata 1907 non parteciperanno alla trasferta con il Multedo: "Stanchi di queste tarantelle"

E' stata emessa in serata una nota comune da parte dei gruppi organizzati della tifoseria biancoblu, i Pessimi Elementi e la Brigata 1907: dopo la decisione di limitare a 50 posti il numero di biglietti disponibili per la tifoseria savonese, i gruppi hanno deciso di non presenziare sabato pomeriggio al "Pertini", per la finale playoff del girone B di Prima Categoria.

"O tutti o nessuno!

Manco il tempo di esultare per il raggiungimento della finale play-off che già dobbiamo affrontare le solite… ma mai così scellerate decisioni imposte da società, altrui e forze dell’ordine.

La partita in questione è la finale play-off di prima categoria tra Multedo e Savona.

Da ore e oramai giorni apprendiamo che la partita verrà giocata il sabato alle 15… e non come di consueto la domenica.

Ma soprattutto, i biglietti destinati a Savona non saranno più di 50… una follia!

Visti i nostri numeri e l’importanza della partita, forse qualcuno domenica scorsa a Celle si è reso conto in prima persona delle oltre 600 persone che hanno assistito alla semifinale.

Oppure qualcuno si ricorda ancora bene delle più di 350 persone portate di giovedì sera a Sampierdarena.

Prima un giorno… poi l’altro… poi trasferta chiusa, poi aperta… poi aperta ma solo a 50… Noi a queste tarantelle non ci stiamo e non ci siamo mai stati, anche perché dopo 52 anni di storia ultras non dobbiamo dimostrare niente a nessuno.

Siamo stati fuori più di un anno senza seguire la squadra, per un credo, per dei principi, per una mentalità che da sempre ci contraddistingue.

Dal 1972 a Savona siamo ultras… non tifosi di paese o caz*ate varie… ultrà!

Quindi o tutti o nessuno.

Il gruppo, la nostra gente, prima di tutto… sempre!

I gruppi organizzati Pessimi Elementi 2013 e Brigata 1907 non parteciperanno alla finale play-off".