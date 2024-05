Le ultime due trasferte regalano un prezioso punto al Savona che vale la permanenza in B

Il finale di stagione dei biancorossi non brilla per risultati, nonostante l’impegno del team stia comunque producendo un buon gioco; di certo molte assenze per infortuni o squalifiche non aiutano, ma la coperta inizia ad essere corta per molte delle formazioni impegnate in un campionato di serie B che si è rivelato molto compresso e difficile da gestire, soprattutto per la frequenza degli incontri.

La trasferta di domenica 21 non sorride ai liguri, ospiti dei biancorossi di Rho e quindi, per l’occasione, in divisa blu: il match alla fine sarà estremamente combattuto, equilibrato e piacevole.

La statistica del possesso palla è sicuramente a favore dei padroni di casa, che in particolare nel primo tempo gestiscono le fasi offensive ma si scontrano costantemente con la solida difesa savonese: difesa però troppo indisciplinata, e se anche la barriera regge, saranno ben 4 i calci di punizione concessi a favore dei rhodensi, mentre il piede di Serra marcherà un solo calcio nella prima frazione, che si conclude quindi sul 12 a 3 a favore dei lombardi.

Il secondo tempo è frizzante e più equilibrato del primo, con un piccolo ulteriore allungo grazie ad un calcio piazzato per il Rho, ma a riaprire il match sarà la meta segnata da Vallarino che conclude nel migliore dei modi, proprio sulla bandierina, l’azione innescata da Franceri.

La distanza tra le due squadre si accorcia ulteriormente con un piazzato di Serra, e sul parziale di 15 ad 11 i savonesi per due volte hanno l’occasione di ribaltare il match, ma la grinta difensiva rhodense sarà in grado sia di reggere l’urto, ma anche di marcare a pochi minuti dalla fine la meta che consolida la vittoria e che priva i savonesi del bonus difensivo: finisce sul risultato di 22 ad 11, con 4 punti per il Rho che rafforza una posizione in classifica di tutto rispetto, al primo anno in serie B, mentre il Savona ancora una volta rimpiange quei punti lasciati sul campo e che sarebbero stati molto preziosi per guadagnare qualche posizione nella parte centrale della classifica, estremamente compressa in pochi punti.

Per il Savona sono scesi in campo: Baccino, Di Murro, Giacobbe, Fazio, Ramaj, Franchello, Paoletti (c), Pivari, M. Bernat, T. Rossi, Vallarino, Correoso, Franceri, Fanciulli, Serra. A disposizione: Magnaghi, Dogali, Maruca, Urbani, A. Rossi, L. Ermellino.

Per il Rho sono scesi in campo: Sommella, Angioni (c), Capitaneo, Fazzini, Spiniello, Meniconi, Riva, Dassi, Schiavone, P. Frigerio, Cavalieri, G. Frigerio, Bugli, Interdonato, Cremascoli. A disposizione: Stoica, Greppi, Salem, Gatti, Carucci, Bugli, Skuli.

Peggio ancora il match di domenica 28 sul campo di Cernusco, allenato dall’ex savonese Michele Tobia: il passivo finale sarà estremamente più pesante. Ma il punto bonus guadagnato grazie alle 4 mete segnate sarà sufficiente a garantire la matematica permanenza nell’attuale campionato di serie B.