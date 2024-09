Calcio. Serie D, il Vado sprofonda a Bra: il presidente Tarabotto lascia la tribuna dopo un'ora di gioco

BRA - VADO 5-0 (30' Costantino, 45' Mawete, 52' Quitadamo, 67' Perseu, 71' Minaj)

FINISCE QUI! IL BRA CALA LA MANITA CONTRO UN VADO IRRICONOSCIBILE, AL "BRAVI" VINCONO I PIEMONTESI CON UN CLAMOROSO 5-0

90' e proprio Di Matteo è il primo (e probabilmente unico) ammonito della gara

89' cross dalla destra di Di Matteo che si perde sul fondo, cartolina finale di una gara da incubo per il Vado, che esce dal "Bravi" ridimensionato e con le ossa rotte

86' Corengia per il Vado, esce Gagliardi

81' applausi del "Bravi" per Quitadamo, al suo posto Cannatelli

79' anche sui palloni lunghi per le punte non ha vinto un duello il Vado, che deve archiviare in fretta una della più brutte partite giocate negli ultimi anni

76' Mameli per Capra e Chiabotto per Minaj, un cambio per parte verso l'ultimo quarto d'ora di una gara che non ha più nulla da dire

71' MINAJ! Un incubo per il Vado, che incassa anche il 5-0. Pallonetto a scavalcare nuovamente Sattanino. E ci sono ancora venti minuti da giocare...

69' tonfo di dimensioni inaspettate da parte dei rossoblu, letteralmente dominati dalla formazione di Nisticò

67' PERSEU! E' 4-0 BRA, ripartenza dei giallorossi che hanno vita facile contro un Vado troppo passivo, destro a mezza altezza sul primo palo che chiude di fatto la partita

65' Tuzza lascia il campo a Perseu, secondo cambio ordinato da Nisticò

62' ancora Vita che tenta il destro da posizione defilata, Ribero respinge. Il pallone finisce poi sui piedi di Gagliardi che, da fuori, calcia col sinistro senza trovare il bersaglio

59' punizione per il Vado dai ventidue metri, Vita colpisce in pieno la barriera

57' il Bra ne ha di più soprattutto sul piano fisico, Vado in affanno a livello di condizione, un aspetto che si ripercuote anche sulle giocate, fin qui venute meno, da parte dei rossoblu

55' Ribero in uscita alta trafigge Vita, Mozzillo di Reggio Emilia fa cenno di proseguire

52' IL TRIS DEL BRA! Gol da urlo di Quitadamo! Punizione calciata nei pressi della panchina di De Lucia, poco dopo la linea del centrocampo, palombella micidiale che scavalca Sattanino e si infila sotto il sette. Notte fonda per il Vado

51' ci prova Minaj dal limite, corpo troppo all'indietro e pallone che si impenna. Il Vado non sembra aver trovato linfa dopo l'intervallo, fatica la squadra di De Lucia a rientrare in partita

49' Gagliardi in profondità a cercare Vita, commette però fallo l'attaccante ex Savona e Sanremese

47' ancora Bra pericoloso, è un Vado vulnerabile nella propria metà campo: anche il presidente Tarabotto si è fatto sentire durante l'intervallo

46' De Lucia cambia subito volto alla squadra: dentro Di Matteo, Vita e Abonckelet, escono Casazza, Mele e Diop. Nel Bra problemi per Pautassi, al suo posto Amansour

SECONDO TEMPO

Si chiude il primo tempo: Vado nettamente insufficiente e il Bra conduce 2-0 sui rossoblu, a tra poco per il racconto della ripresa

45' MAWETE, IL RADDOPPIO DEL BRA: sbanda il Vado, che si lascia infilare a sinistra da Pautassi, cross basso al centro dove il giovane '05 deve solo appoggiare in fondo al sacco.

40' è nettamente più in partita la squadra di Nisticò, il Vado sembra aver accusato il colpo dopo il gol siglato dall'ex Costantino

35' ancora in fuorigioco Diop dopo l'azione tutta di prima rifinita da Alfiero e Bussaglia, primo tempo negativo per il giovane ex Alcione

30' IL VANTAGGIO DEL BRA! Traversone di Minaj nel cuore dell'area piccola, dove Costantino, in girata al volo con il destro, infila Sattanino. Troppo statica la difesa del Vado, che era calato negli ultimi minuti

28' Giallombardo mette in mezzo un pallone tagliato solo deviato da Quitadamo, nessun pericolo per Sattanino

27' fase del match dove il Bra ha guadagnato campo, Diop ancora falloso e punizione dalla trequarti a favore dei piemontesi

26' Alfiero sul primo palo anticipa tutti, pallone comunque di poco alla destra del palo della porta giallorossa

25' Venneri rischia il patatrac in disimpegno, l'ex Albenga scivola al momento del rilancio spedendo il pallone in corner

22' Diop in ritado su Gerbino, solo richiamo verbale da parte del direttore di gara

19' da Capra ad Alfiero che imbuca per Bussaglia, si ferma però il centrocampista vadese che favorisce l'uscita di Ribero

14' Monteverde in spaccata anticipa Giallombardo al limite dell'area piccola, sorniona ma pronta a pungere con giocate precise la formazione giallorossa

13' prova ad alzare i giri del motore la squadra di De Lucia, che deve trovare le giuste misure su un campo diverso rispetto al "Chittolina"

8' piemontesi al tiro in mischia con Tos sul corner battuto da Tuzza, Sattanino fa buona guardia

6' Nisticò si affida al 3-5-2 con Gerbino in cabina di regia e la coppia Minaj-Costantino davanti

5' prima conclusione della gara firmata Casazza, sinistro debole da fuori area che si perde a lato

3' De Lucia non rinuncia alla difesa a quattro, adattando Casazza terzino destro e Diop avanzato a sinistra sulla linea di Alfiero. Dalla parte opposta Capra, che viene però dentro il campo a cercare palla sulla trequarti

1' si parte! Completo bianco per il Bra, Vado con i tradizionali colori rossoblu

PRIMO TEMPO

Formazioni:

BRA (3-5-2): Ribero; Quitadamo, Tos, Sganzerla; Mawete, Giallombardo, Gerbino, Tuzza, Pautassi; Minaj, Costantino

A disposizione : Gariti, Cannatelli, Omorogbe, Aloia, Giorcelli, Burnescu, Amansour, Chiabotto, Perseu

Allenatore : Nisticò

VADO (4-3-2-1): Sattanino; Casazza, Venneri, Montesano, Monteverde; Bussaglia, Mele, Gagliardi; Capra, Diop; Alfiero

A disposizione : Bellocci, Vita, Mameli, Corengia, Abonckelet, Donaggio, Cartiere, Damonte, Di Matteo

Allenatore : De Lucia

Arbitro: Mozzillo di Reggio Emilia

Assistenti: Scafuri e Dri di Reggio Emilia