Calcio. Il Mallare è già in finale playoff. "Una grande crescita collettiva dei nostri ragazzi, lo staff tecnico è una garanzia" (VIDEO)

La vittoria contro il Pallare di domenica scorsa ha permesso al Mallare di qualificarsi al secondo in classifica, staccando così il pass per la finale interna ai playoff del girone B.

Decisiva la doppietta dal dischetto di Reale, pronta a ribaltare il vantaggio iniziale di Hublina.

Un traguardo giustamente celebrato dalla società rossoblu:

"Tutta la società si congratula con tutti i ragazzi e lo staff tecnico per il secondo posto ottenuto alla fine del girone di ritorno. Una squadra che ha visto una grande crescita collettiva grazie all'entusiasmo di molti giovani alle primissime esperienze in prima squadra e all'esperienza dei giocatori più esperti, trainati da uno staff tecnico che per la nostra società rappresenta una garanzia assoluta. Ora testa alla finale dei playoff per cercare di regalarsi il salto di categoria".