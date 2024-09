Calcio, Vado. La notte della riflessione

Trovare un aggettivo che possa inquadrare la prestazione offerta oggi pomeriggio dal Vado risulta a dir poco complicato.

I rossoblu sono apparsi totalmente svuotati, privi di ogni connessione tra i reparti all'interno del rettangolo verde e sopraffatti dal Bra anche sotto il profilo fisico.

Chiaro, testa e gambe sono spesso interconnessi, ma ha a dir poco sorpreso vedere giocatori d'esperienza (anche di categorie superiori) totalmente smarriti di fronte alla compagine di mister Nisticò.

Il presidente Tarabotto non ha nascosto la propria contrarietà in tribuna, recandosi nello spogliatoio tra il primo e il secondo tempo. Una sferzata che non ha però toccato l'orgoglio della squadra, tramortita nella ripresa con altri tre reti. Il numero uno rossoblu poco dopo l'ora di gioco ha ringraziato il Bra per l'ospitalità, tenuto un piccolo colloquio con il direttore sportivo Mancuso, ed ha abbandonato i gradoni dell'impianto piemontese.

Sarà importante capire nelle prossime ore se la posizione di mister De Lucia rimarrà salda o se dopo lo scivolone odierno potrà portare a scossoni in panchina.