Pallacanestro Alassio, interzona Under 15 femminile in Veneto e terzo posto Under 17 maschile in Toscana

Un risultato storico, vincere lo spareggio con Toscana 4 e arrivare all'interzona tra le trenta squadre più forti in Italia e un terzo posto maschile nel torneo nazionale in Toscana, ecco il riassunto:



UNDER 15 FEMMINILE: INTERZONA, UN SOGNO REALIZZATO

Essere arrivate seconde in Liguria, aver vinto lo spareggio con Toscana 4 (B.F. Porcari) ed essere in Veneto all'interzona tra le trenta migliori squadre in Italia è stato un sogno che si realizza.

- Eravamo ben consci che giocare con i migliori settori giovanili in Italia non sarebbe stato facile ma che doveva essere motivo di orgoglio dando tutto quello che avevamo come è stato.



Il primo giorno, con le campionesse regionali dell'Emilia Romagna, BSL SAN LAZZARO, siamo andate bene nonostante il passivo di 73-30 giocando anche un buon basket.



Il secondo giorno, con PINK TERNI, siamo andate a un soffio dal vincere e abbiamo perso di sole 2 lunghezze (52-50) contro una squadra ben più fisica della nostra ma con la quale abbiamo giocato senza alcun timore reverenziale.



L'ultimo giorno, con le campionesse regionali lombarde, COSTA MASNAGA, il miglior settore giovanile femminile che ha sfornato, tra le tante, le gemelle Villa, non ne avevamo più (121-18) ma ci sta contro una squadra che arriverà sicuramente tra le prime in Italia.

⛹️‍♀️ In Veneto è stata un'esperienza meravigliosa che ci auguriamo di poter rivivere nei prossimi anni con questo bellissimo gruppo e anche con le cestiste più piccole che possono prendere esempio da queste fantastiche ragazze





UNDER 17 IN TOSCANA: RISULTATO OLTRE LE ASPETTATIVE

Finito il bellissimo torneo a Rignano con ben sedici squadre partecipanti il primo pensiero è per Pone sperando di rivederlo presto in campo!

Partiti da Alassio con la curiosità di confrontarsi per quattro giorni con 16 squadre provenienti da Gold ed Eccellenza di tutta Italia il risultato è andato oltre le aspettative.



Vinciamo il girone superando:

BIELLA NEXT 66-60

ARNO 72-52

URBANIA 64-57

In semifinale cediamo a CIVITANOVA 72-62 e ci aggiudichiamo la finale 3°-4° posto con ASA CINISELLO 59-53!!!



GRAZIE ai ragazzi che sono stati divertenti, educati, tenaci, rispettosi delle regole e si sono uniti come gruppo credo in maniera significativa

- GRAZIE a Giuliano il supporto e aiuto in questi giorni,sempre disponibile e con il sorriso.

- Con l'interzona dell'Under 15 femminile ci siamo trovati in difficoltà per trasporto e organizzazione ma da un "problema" è nato qualcosa di bellissimo con Pippi e Leo,i nostri ragazzi della Prima Squadra,in aiuto e supporto fino a Sabato mattina (rientrati poi per la loro partita di campionato), hanno dato quell'entusiamo aggiunto fuori dal campo,consigli e sostegno per i ragazzi in campo.

- GRAZIE a Cri,partita da sola il 26, arrivando nel tardo pomeriggio, a sostegno mio e dei ragazzi,un aiuto prezioso e indispensabile.

- GRAZIE ai genitori per il supporto sul gruppo!



"Complimenti e grazie di cuore agli organizzatori per averci fatto vivere questi 4 bellissimi giorni. Siete stati sempre disponibili,attenti ai nostri bisogni e molto accoglienti"