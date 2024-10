Calcio, Pontelungo. Non basta Sfinjari all'esordio il Ventimiglia strappa un punto al Riva (VIDEO)

Ancora un pareggio per la prima squadra del Pontelungo, gli uomini di mister Zanardini non vanno oltre l’1 a 1 tra le mura amiche contro un buon Ventimiglia.

Il vantaggio lo firma Sfinjari che pescato con un preciso lancio sopra la difesa salta il portiere e deposita in rete. Poco più tardi sono i granata a trovare il pari, cross dalla destra di Addiego per Gambacorta che in tuffo incrocia e trova la rete che vale il definitivo pareggio.

PONTELUNGO - VENTIMIGLIA 1-1

Marcatori: 70’ Sfinjari, 77’ Gambacorta.

Pontelungo: Breeuwer, Bolia, Corciulo, Roascio, Calandrino M., Farinazzo, Delfino, Asteggiante (69’ Ciravegna), Rocca (46’ Marquez), Sfinjari, Guardone (85’ Pollero).

A disposizione: Ghiozzi, Gerini, Alizeri, Ardissone, Caneva, Chariq.

Allenatore: Zanardini

Ventimiglia: Haderbache, Berruti, Addiego, Verardi, Zampella, Ierace, Giglio, Cassini, Gambacorta, Sparma (85’ Bertone), Rea (79’ Madafferi).

A disposizione: Dodaro, Bacigaluppi, Dalmonte, Felici, Allegro.

Allenatore: Massullo

Arbitro: Ucci di Genova