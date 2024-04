Pallanuoto, Coppa Italia. La Rari Nantes Savona batte Salerno ed è in semifinale, domani l'ostacolo Pro Recco

La BPER Rari Nantes Savona ha vinto, poco fa, con il Check-Up R.N. Salerno, nella piscina “Paganuzzi” di Genova, l’incontro valevole per i Quarti di Finale della Final Eight della Coppa Italia UnipolSai di Pallanuoto 2023/2024. 11 a 7 è stato il risultato finale della partita in favore della squadra savonese che accede alla Semifinale di domani dove incontrerà la Pro Recco. La partita avrà inizio alle ore 17,45.

Questo il tabellino della partita.

BPER R.N. SAVONA – CHECK-UP R.N. SALERNO 11 – 7

Parziali (3 – 2) (1 – 3) (3 – 1) (4 – 1)

TABELLINO

Formazioni

BPER R.N. SAVONA: Nicosia, Rocchi 2, Patchaliev 1, Figlioli, Vavic 2, Rizzo 1, Cora, Bruni, Campopiano 2 (di cui 1 su rigore), Guidi 1, Durdic, Erdelyi 2, Da Rold, Bragantini.

Allenatore Alberto Angelini.

CHECK-UP R.N.SALERNO: De Pascale, Luongo 1, Fortunato, Sanges, Parrilli, Gallozzi, Vrbnjak 2, Gallo 1, Presciutti D., Bertoli 1, Goreta 2, Pica, Vassallo, Barela.

Allenatore Christian Presciutti.

Arbitri: Alessandro Severo di Roma e Daniele Bianco di Rapallo.

Delegati Fin : Sebastiano Marchisello di Catania e Domenico De Meo di Cagliari.

Superiorità numeriche:

BPER R.N. SAVONA: 3 / 6 + 1 rigore realizzato.

CHECK-UP R.N. SALERNO: 3 / 10 + 1 rigore realizzato.

Note:

Usciti per 3 falli : Nessuno.

All’inizio del 3° tempo il Savona ha sostituito in porta Nicosia con Da Rold.

A 6’35” dalla fine del 4° tempo è stato espulso per gioco aggressivo (art. 9.13) Gallo (Salerno).

Questo il programma completo degli incontri.



Venerdì 12 aprile

Quarti di finale

Gara 1 ore 14:00 Pro Recco – CN Posillipo in diretta su Waterpolo Channel

Gara 4 ore 16:00 Bper R.N. Savona – Check Up RN Salerno in diretta su Waterpolo Channel

Gara 3 ore 18:00 CC Ortigia – Iren Genova Quinto in diretta su Waterpolo Channel

Gara 2 ore 20:00 AN Brescia – Pallanuoto Trieste in diretta su Waterpolo Channel



Sabato 13 aprile

Semifinali 5° posto

ore 13:45 Perdente Gara 1 – Perdente Gara 4

ore 15:45 Perdente Gara 2 – Perdente Gara 3

Semifinali

ore 17:45 Vincente Gara 1 – Vincente Gara 4 in diretta su Raisport HD

ore 19:00 Vincente Gara 2 – Vincente Gara 3 in diretta su Raisport HD



Domenica 14 aprile