Calcio, Legino. Tobia guarda avanti dopo il reclamo respinto: "Non ci condizionerà, ma l'errore resta evidente"

Energie e attenzioni sono canalizzate alla difficile partita di domani contro la Sestrese, ma mister Fabio Tobia non ha comunque nascosto il proprio rammarico per il respingimento del ricorso a seguito dell'ormai noto episodio di Legino - Millesimo.

"Il reclamo è stato respinto - esordisce il mister - ma l'errore resta evidente e mi dispiace che il direttore di gara si trinceri dietro la propria volontà. La prova video non può essere acquisita per questa tipologia di casi, ma resta comunque un ottimo metodo per evidenziare eventuali errori arbitrali agli organi preposti, soprattutto nel caso non sia presente il commissario. C'è dispiacere perchè il direttore di gara ha condotto la partita in maniera ottima, con un episodio che ne ha però compromesso il risultato, ammettendo quanto accaduto avrebbe dimostrato l'intelligenza e l'umiltà che fanno parte del suo bagaglio. Invece sono state presentate due versioni degli avvenimenti, a noi nel post gara e la seconda all'interno del dispositivo del Giudice Sportivo, e questo non può che rammaricarmi.

Il ricorso, da società seria e responsabile, era un atto dovuto nei confronti dei nosri tesserati, crediamo negli arbitri e nella giustizia sportiva - chiosa Tobia - e quanto accaduto non ci condizionerà minimamente nei prossimi incontri".