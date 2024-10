Calcio, Prima Categoria B. Chiusi gli anticipi, un punto che vale per lo Speranza in casa del Masone

Due pareggi e una vittoria per la squadra di casa: è questo il sunto degli anticipi della seconda giornata del girone B.

Ottimo pareggio esterno per lo Speranza che sul difficile campo di Masone raccoglie il primo punto in campionato. Ospiti in vantaggio con Di Nardo, ma ripresi immediatamente e poi superati a inizio ripresa con Gatto. A fissare il punteggio sul 2-2 è stato il rigore di Crocetta.

Negli altri due appuntamenti di giornata, vittoria e primato mantenuto per l'Olimpic (2-1 allo Sciarbo & Cogo), reti bianche invece tra Bolzanetese e Rossiglionese.