Golfodianese, ufficiale l’affiliazione alla Genoa Academy

Un altro passo in avanti verso il futuro per la Golfodianese. La società giallorossoblu entra a far parte della famiglia Genoa Academy. “Abbiamo iniziato un progetto di crescita -dice il presidente Paolo Sciandino - e con l’affiliazione al Genoa Academy vogliamo fare tesoro delle competenze e dell’esperienza di uno staff di professionisti per far crescere i nostri istruttori e di conseguenza i nostri atleti".

Ieri sera è stato presentato il progetto, mentre oggi, come da programma, con in campo mister Lucido insieme alle leve 2015 e 2013 è stato dato inizio all'attività di supporto dei tecnici tesserati Genoa Cfc al fine di formare ragazzi e allenatori della Golfodianese per il triennio sportivo 2024/'27.”