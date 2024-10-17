Giudice Sportivo, Eccellenza. Multate Campomorone e S.F. Loano, quattro giocatori fermati per un turno

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA
GARE DEL 13/10/2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 150,00 CAMPOMORONE SANT OLCESE
Per la condotta dei propri sostenitori i quali rivolgevano alla terna e in particolare all'AA1 espressioni gravemente ingiuriosi, minacciose e di stampo discriminatorio.
Euro 125,00 SAN FRANCESCO LOANO
Per il comportamento dei propri sostenitori che durante il corso della gara la gara, bersagliava la panchina
avversaria con lancio di monetine e di un petardo in prossimit‡ della stessa, senza conseguenze
DIRIGENTI
INIBIZIONE FINO AL 7/11/2024
LIUZZO SIMONE (ANGELO BAIARDO)
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 31/10/2024
MONTEFORTE LUCA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
AMMONIZIONE (II INFR)
MOLIARI FABIO (CELLE VARAZZE F.B.C.)
MAISANO GIUSEPPE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
COCCO MATTEO (PIETRA LIGURE 1956)
AMMONIZIONE (I INFR)
ALESSI DIEGO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
PALERMO DAVIDE (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PIROZZI JORDI (ANGELO BAIARDO)
CAMPANER LORENZO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
LIPANI SIMONE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
LEO OMAR (SAN FRANCESCO LOANO)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)
GATTO PIERLUIGI (ANGELO BAIARDO)
ODASSO TOMMASO (PIETRA LIGURE 1956)
BASSO THOMAS (SAN FRANCESCO LOANO)
AMMONIZIONE (II INFR)
CAMPANELLA GIOELE (ANGELO BAIARDO)
GALLI DANIELE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
TONA MARC (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
BOTTINO SIMONE (CELLE VARAZZE F.B.C.)
MOLTEDO LORENZO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
LUPI JACOPO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
INSOLITO ANTONIO GABRIEL (PIETRA LIGURE 1956)
HALAJ SERGIS (SAN FRANCESCO LOANO)
CAVALLERO FRANCESCO (TAGGIA)
AMMONIZIONE (I INFR)
BAGNATO FRANCESCO (ANGELO BAIARDO)
FERRARI DAVIDE (ANGELO BAIARDO)
DAMONTE LORENZO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
DI PIETRO LUCA (ATHLETIC CLUB ALBARO)
FERRO MATTEO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
MONTEMAGNO PATRICK (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
AKKARI SEDKI (CELLE VARAZZE F.B.C.)
ZAMPANO GIUSEPPE M. (CELLE VARAZZE F.B.C.)
FANCHINI DAVIDE (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
ORLANDO MICHAEL FABIO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
GABIONETTA DENILSON M (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
MARESCA MATTEO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
CORSINI ANDREA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
FONTANA FRANCESCO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
MASSONE ALESSANDRO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
MERMINA ALESSANDRO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
RUDI MARIANO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
SAKHI AMINE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
DORNO FABIAN (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
INSOLITO GIANMARCO (PIETRA LIGURE 1956)
LUFI ERALDO (PIETRA LIGURE 1956)
CHIAPPINO LEONARDO J. (PRAESE 1945)
COSMI ALEXANDRE ALFRE (PRAESE 1945)
FERRETTI ANDREA (RIVASAMBA H.C.A.)
BONIFAZIO MATTEO (SAN FRANCESCO LOANO)
OXHALLARI ARDIT (SAN FRANCESCO LOANO)
CALABRO MARCO (SERRA RICCO 1971)
MARRALE GABRIELE (SERRA RICCO 1971)
MILITE MATTEO (SERRA RICCO 1971)
MASSABO GIUISEPPE (TAGGIA)
FALL MAMADOU (VOLTRESE VULTUR SSDARL)