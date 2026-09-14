Calcio | Coppa Liguria di Prima Categoria. I risultati e la situazione nei gironi ponentini dopo la seconda giornata

Nel girone 1 Camporosso e Ospedaletti restano appaiate, seppur la differenza reti premi i rossoblu.

Le due squadre ponentine hanno pareggiato con uno spettacolare 5-5.

Primi tre punti per l'Argentina, grazie al 2-1 sulla Vallecrosia Academy.

Nel gruppo 2 Golfodianese a punteggio pieno dopo la vittoria di Andora. Locali in vantaggio con Alasia, replica rossoblu a firma Folco e Mrahi (rigore).

Sale a quota quattro l'Oneglia: Macaluso e Pippia decisivi nel successo tra le mura della Villanovese.

Il gruppo 3 è comandato dal Cisano. La formazione di Porcella ha superato 3-0 la Priamar con il gol di Zouita e la doppietta di Mangiavillano. Reti bianche, invece tra Veloce e Nolese.

La doppietta di Rovere ha premesso al Cengio di battere a domicilio il Dego, festa del gol invece tra Altarese e Quiliano & Valleggia. I biancorossoviola si sono imposti 3-2 con i gol di Mata, Fusetti e Scancarello. Di Moretti e Romano i gol giallorossi.

Nel girone 5 dopo la vittoria dell'Old Boys a Rossiglione, successo larghissimo per lo Speranza sul Sassello: 10-2.

Per i rossoverdi rete di Carocci, Pasquino, Cherkez (doppietta) Di Nardo (tripletta) e Fanelli (tripletta). Per il Sassello in gol Ferrando e Calcagno.



