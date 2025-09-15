Chiara Vincis testa la bareknuckle, ora l'obiettivo si concentra sulla finale Mondiale di savate

Sabato 13 settembre, a Norimberga in Germania, si è svolto il Galà TBL 10, che ha visto alternarsi diversi match di bareknuckle (boxe a mani nude). Tra gli incontri in programma, spiccava il main event di Hybrid Boxe tra la savonese Chiara Vincis e la campionessa di casa, la tedesca Nicole Schäfer.

L’incontro, disputato all’interno della gabbia con i guantini leggeri tipici delle MMA, prevedeva cinque riprese da due minuti, con in palio una prestigiosa cintura messa in palio dall’organizzazione.

Nel primo round Chiara ha sofferto un po’ l’impatto con le regole particolari della disciplina, che consentono azioni considerate irregolari negli sport a cui è abituata: attacchi a testa bassa, proiezioni afferrando il collo, colpi portati continuando a trattenere l’avversaria e molte altre varianti. Dopo questa fase di adattamento, però, l’atleta savonese ha dato vita a una vera e propria battaglia che ha entusiasmato il pubblico, conquistandone il tifo e l’apprezzamento.

Al termine delle cinque riprese, con entrambe le atlete stremate ma sorridenti, il verdetto è andato per preferenza all’atleta di casa. Un esito accettato con sportività da Chiara e dal suo coach, consapevoli che, quando si combatte all’estero, per imporsi occorre dimostrarsi nettamente superiori.

Nonostante la sconfitta ai punti, grande soddisfazione per l’accoglienza ricevuta: Chiara si è fermata a lungo con il pubblico, tra foto e complimenti generosi. Il maestro Andrea Scaramozzino, sempre al suo angolo, si è detto felicissimo della prestazione e le ha concesso qualche giorno di meritata pausa, prima di riprendere gli allenamenti in vista del prossimo impegno.

Il 3 ottobre, infatti, a Spalato (Croazia) si terrà la finale del Campionato del Mondo di Boxe Francese (Savate), che vedrà opposte Chiara Vincis, in rappresentanza della nazionale italiana Federkombat, e l’atleta croata Katarina Klarić.