Giudice Sportivo, Prima Categoria: i provvedimenti del week end, Borgio multato per il mancato tesseramento di Dura

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 13/10/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 13/10/2024 OSPEDALETTI CALCIO - BORGIO VEREZZI



Il G.S.

• Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe;

• Atteso che, dal medesimo referto emerge che il calciatore DURA Kozma della Società BORGIO

VEREZZI, nel corso della gara, Ë stato sanzionato con il provvedimento di ammonizione;

• Rilevato, all'atto dell'inserimento del nominativo nel sistema per il conteggio delle ammonizioni del provvedimento disciplinare suddetto, che il calciatore DURA Kozma non risulta essere stato tesserato;

• Rilevato, all'atto della verifica delle responsabilità del dirigente accompagnatore, che il Signor GUASCO Mauro, indicato quale Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società BORGIO VEREZZI, non risulta essere stato tesserato;

• Visto il combinato disposto dei commi 1 e 6, lett. a) dell'art. 10, del CGS, il quale prevede la sanzione della perdita della gara per 0-3 per la società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che, comunque, non abbiano titolo per prendervi parte, salvo il miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria;

• Richiamato l'art. 65, comma 1 lett. d) del CGS;

• Atteso che la gara in epigrafe si è conclusa con il risultato di 15 - 0 in favore della società

OSPEDALETTI CALCIO;



DISPONE

Di infliggere le seguenti sanzioni:

• Di omologare il risultato della gara;

• Squalifica per 2 giornate al calciatore DURA Kozma, a decorrere dalla data del suo eventuale

tesseramento;

• Inibizione per 6 settimane dal momento del tesseramento a carico del Dirigente Accompagnatore

Ufficiale della societ‡ BORGIO VEREZZI, Signor GUASCO Mauro;

• Ammenda di Euro 250,00 alla societ‡ BORGIO VEREZZI, a titolo di responsabilit‡ oggettiva.

Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti assunti dal ddg, in occasione della gara in questione





GARE DEL 12/10/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 A.N.P.I. SPORT E.CASASSA

A titolo di responsabilità oggettiva, per omessa vigilanza sull'ingresso in zona riservata, tanto che una persona non presente indistinta si presentava nel corridoio degli spogliatoi, rivolgendo al ddg proteste ed espressioni irriguardose



DIRIGENTI

INIBIZIONE FINO AL 5/12/2024

DE FILIPPIS GIANMARIA (VADINO FOOTBALL CLUB)

Rivolgeva al ddg espressioni gravemente irriguardose (sanzione applicata anche tenendo conto del ruolo ricoperto nell'occasione)



INIBIZIONE FINO AL 31/10/2024

DESOGUS MANUEL (CADIMARE CALCIO)



AMMONIZIONE (I INFR)

AMBROSINI GHERARDO (CASTELNOVESE)

ALLENATORI

DE FILIPPIS GIANMARIA (VADINO FOOTBALL CLUB)



SQUALIFICA FINO AL 31/10/2024

PEDRETTI IVANO (MAROLACQUASANTA)

OLIVA MAURIZIO (VADESE CALCIO 2018)



AMMONIZIONE (II INFR)

PECORARO ANTONINO (PEGLI LIDO FBC)



AMMONIZIONE (I INFR)

CHIESA MATTIA (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

CUTUGNO NICCOLO (CADIMARE CALCIO)

OLIVA MAURIZIO (VADESE CALCIO 2018)





CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

BUFFO GIANLUCA (PEGLI LIDO FBC)

A gioco in svolgimento, lanciava volontariamente con forza un pacchetto di ghiaccio secco, da lui in

precedenza usato per medicarsi, contro un avversario in possesso di palla.

Quest'ultimo veniva colpito all'altezza della tempia sinistra e cadeva a terra. Una volta rialzato, il giocatore

colpito presentava un leggero arrossamento nella zona dell'impatto, ma proseguiva regolarmente il gioco.



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PLICANTI FRANCESCO (CADIMARE CALCIO)

NERI FEDERICO (CASTELNOVESE)

SOW ABOUBACAR (CASTELNOVESE)

RIVERA FEDERICO (LETIMBRO 1945)



CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

SORLINO GIACOMO (APPARIZIONE FC)

MAGNASCO GIANLUCA (BORGORATTI)

GUZZO FRANCESCO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

PISCITELLI FILIPPO (MULTEDO 1930)

TESTONI MATTEO (OLD BOYS RENSEN)

RATTO LORENZO (SAVIGNONE)

BIANCO LORENZO (VADINO FOOTBALL CLUB)



AMMONIZIONE (II INFR)

NAPOLI MATTIA (BORGORATTI)

ROTELLA TOMMASO (CAMPOROSSO)

CAVALLERO PIETRO (COGORNESE)

MANFREDI IVAN (COGORNESE)

MAZZINO GIACOMO (COGORNESE)

VALLARINO MORENO (LETIMBRO 1945)

PIRLO EMANUELE (MASONE)

BOZZO FRANCESCO (OLD BOYS RENSEN)

COSTA EDOARDO (OLD BOYS RENSEN)

ABBADUTO MICHAEL (PEGLI LIDO FBC)

BUFFO GIANLUCA (PEGLI LIDO FBC)

PESCE STEFANO (PRIARUGGIA G.MORA)

DEMARTINI GABRIELE (RIESE)

AMRI SALAH EDDINE (ROSSIGLIONESE)

LECINI HYSEN (ROSSIGLIONESE)

TOSONOTTI JACOPO (ROSSIGLIONESE)

EL ATIKI MOHAMMED (SAVIGNONE)

CODDA PAOLO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

SCARPINO PIETRO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

PASSALACQUA PAOLO LUIGI (SORI)

ALBANESE GABRIELE (VADESE CALCIO 2018)



AMMONIZIONE (I INFR)

CANTONI LORENZO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

RAGGI SEBASTIANO ELIO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

BROCCOLI MATTEO (APPARIZIONE FC)

BECCIU DAVIDE (CA DE RISSI SG)

COLAMOREA MIKI (CA DE RISSI SG)

FURNO ALESSIO (CA DE RISSI SG)

ZELATORE SIMONE (CA DE RISSI SG)

RIILLO STEFANO (CADIMARE CALCIO)

OLIVERI EMANUELE (CAMPOROSSO)

MOLINELLI MATTIA (COGORNESE)

RUGARI JACOPO (COGORNESE)

PRADO ARTEAGA MARIO S. (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

SOTTIMANO LUCA (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

CHIAPPINI FABIO (MAROLACQUASANTA)

DI MARCO MATTIA (MAROLACQUASANTA)

GARIBOTTI SILVIO (MAROLACQUASANTA)

BARDI ALESSIO (MASONE)

PASTORINO LUCA (MASONE)

BELLICCHI GIACOMO (MULTEDO 1930)

PRISCO ARMANDO (MULTEDO 1930)

BRENELLI TOMMASO (OLD BOYS RENSEN)

RUSCA FRANCESCO (OLD BOYS RENSEN)

LAROSA SAMUELE (OLIMPIC 1971)

MATAROZZO MATTEO (OLIMPIC 1971)

PINNA MATTEO (OLIMPIC 1971)

PORCU GABRIELE (PEGLI LIDO FBC)

TARASENKO NIKITA (PEGLI LIDO FBC)

VERDIANI ENRICO (PRIARUGGIA G.MORA)

ZINNARI DAVIDE (PRIARUGGIA G.MORA)

SCACCIANOCE DANIELE (RABONA VIA DELLACCIAIO)

GARIBALDI DAVIDE (RIESE)

RE ANDREA (RIESE)

ARRACHE MOHAMED (ROSSIGLIONESE)

PASTORINO ANDREA (ROSSIGLIONESE)

SORBARA MANUEL (ROSSIGLIONESE)

CANZIANI MARCO (SAVIGNONE)

PIETRA RICCARDO (SAVIGNONE)

BACHEROTTI TOMMASO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

BARBIERI RAFFAELE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

BERNARDINI LORENZO (SORI)

CORDANO ALBERTO (SORI)

FASCE PIETRO (SORI)

IPPOLITO ALBERTO (SORI)

CHAM EBRIMA (VADESE CALCIO 2018)

DANNA SIMONE (VADESE CALCIO 2018)

SAMBA KARIM (VADESE CALCIO 2018)

BIANCO ANTONIO (VADINO FOOTBALL CLUB)

CAROGLIO FEDERICO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

FENOGLIO FEDERICO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)



GARE DEL 13/10/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



SOCIETA'

AMMENDA

Euro 250,00 BORGIO VEREZZI

V.D.G.

Euro 100,00 BORGHETTO 1968

Per la condotta di un proprio sostenitori il quale a fine gara colpiva con uno sputo la faccia del ddg.



Euro 75,00 MALLARE

Per il comportamento dei propri sostenitori, i quali dal 30' 1 t. e fino al termine della gara rivolgevano insulti e

minacce all'indirizzo del ddg, tanto da indurlo al termine della stessa a chiudersi nel proprio spogliatoio,

temendo per la propria incolumit‡ (sanzione ridotta per il fattivo comportamento di un dirigente che garantiva

assistenza al ddg per raggiungere la propria auto)



DIRIGENTI

INIBIZIONE FINO AL 14/11/2024

BOVA PASQUALE (BORGHETTO 1968)

Al termine della gara, spintonava un giocatore avversario innescando una rissa.

SANESE NICOLA (MALLARE)



AMMONIZIONE (I INFR)

MEAZZI ANDREA (CAMPESE F.B.C.)

SANDRI ANDREA (IMPERIESE CALCIO)

DETRIZIO GIAMPAOLO (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)



ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 7/11/2024

TABONE ROSARIO (BORGHETTO 1968)



AMMONIZIONE (I INFR)

TRIVELLONI PAOLO (BOLANESE)

RATTALINO SIMONE (BORGHETTO 1968)

FREGOSO ALBERTO (COLLI 2024)

GIRARDI FRANCESCO (POLIS. PIEVE LIGURE)

MONTE FABRIZIO (SAVONA F.B.C. 1907)

LAZZARI MAURIZIO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

FRUZZETTI GIANMARCO (BORGHETTO 1968)

Al 45 st urlava per quattro volte un'espressione irriguardosa nei confronti del ddg.



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

COLOMBO EMANUELE (SAVONA F.B.C. 1907)

BARABINO DAVIDE (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)



CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

GALLESIO ANDREA (CENGIO)

ARCIDIACONO ALESSIO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)



AMMONIZIONE (II INFR)

PERRIER SIMONE (ANDORA 1966)

BAGNASCO LUCA (ATLETICO CASARZA LIGURE)

DAVICO TOMMASO (ATLETICO QUARTO)

BALLO ZOUMANA (BOLANESE)

SERUSI EMANUELE (BOLANESE)

BONARA SIMONE (BOLZANETESE VIRTUS)

MONTARSOLO SAMUELE (BOLZANETESE VIRTUS)

ISABELLA GABRIELE (BORGHETTO 1968)

MOTTOLA FRANCESCO (BORGHETTO 1968)

QUARTIERI TOMMASO (BORGHETTO 1968)

ROLON PABLO SERGIO (BORGHETTO 1968)

PELLISTRI FEDERICO (BRUGNATO 1955)

CHIAPPORI DANIEL (CAMPESE F.B.C.)

NANIA DANIELE (CAMPESE F.B.C.)

LORENZINI EDOARDO (COLLI 2024)

TIOLI ANDREA (COLLI 2024)

BIGNOLI PIETRO (DEGO CALCIO)

BANDIERA ALESSANDRO (GOLFO DIANESE 1923)

BALDINI MICHELANGELO (IRON FOX AMEGLIESE)

BIASI ERIK (IRON FOX AMEGLIESE)

TADDEI ALESSANDRO (IRON FOX AMEGLIESE)

DE LUCA MAURICIO (MALLARE)

EL CAIDI MUSTAPHA (POLIS. PIEVE LIGURE)

BERTONATI GIANMARCO (RICCO LE RONDINI)

LONARDO MARCO (RIOMAIOR 1965)

MASCARDI CESARE (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

MURIALDO GEORDIE (SPERANZA 1912 F.C.)

BUFFO DANIEL (SPOTORNESE CALCIO)

MOSCA ALESSANDRO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

STEFANZL ROMAN JAVIER (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)



AMMONIZIONE (I INFR)

DE BONI LEONARDO PAOLO (ANDORA 1966)

ACCARDO ANDREA (ATLETICO QUARTO)

OPPEDISANO ANDREA (ATLETICO QUARTO)

PERRIA SIMONE (ATLETICO QUARTO)

VENTURINI ANDREA GIOVANNI (ATLETICO QUARTO)

BIAGIONI LUCA (BOLANESE)

IAIONE DAVIDE (BOLANESE)

CORELLI GABRIELE SILVIO (BOLZANETESE VIRTUS)

ALLISIARDI FABIO (BORGHETTO 1968)

METANI FLORIAN (BORGHETTO 1968)

BOGGIANO ANDREA (BORGO INCROCIATI)

GIACOPETTI DAVIDE (BORGO INCROCIATI)

FERRARI MICHELANGELO (BRUGNATO 1955)

BAYI SAMIR ISMAIL (CENGIO)

SPINARDI LUCA (CENGIO)

GARRONE JACOPO (DEGO CALCIO)

BASSO NICHOLAS (GOLFO DIANESE 1923)

BERTOLI NICOLO (GOLFO DIANESE 1923)

FOLCO ALESSANDRO (GOLFO DIANESE 1923)

GIRIMONDI FEDERICO (GOLFO DIANESE 1923)

LAERA FABIO (GOLFO DIANESE 1923)

BARONI ANDERSON (IMPERIESE CALCIO)

CEPPI GIANLUCA (IMPERIESE CALCIO)

GORLERO FEDERICO (IMPERIESE CALCIO)

CODA ANDREA (IRON FOX AMEGLIESE)

VESCHI CHAMNONGSRI NITIPHON (IRON FOX AMEGLIESE)

ESPOSITO LORENZO (MALLARE)

FIORI MATTIA (MALLARE)

KADRIJA HEROLIND (MALLARE)

LEOTTA MARCO (MALLARE)

MARENCO ALESSIO (MALLARE)

REALE MATTIA (MALLARE)

ALBERTI MATTEO (ONEGLIA CALCIO)

LO SICCO ANDREA (ONEGLIA CALCIO)

FERROTTI GABRIELE (QUILIANO&VALLEGGIA)

GIORGETTI ALAIN (QUILIANO&VALLEGGIA)

ASCOLI MATTEO (RICCO LE RONDINI)

MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS A (RICCO LE RONDINI)

APKENA ALANDA AROUNA (ROMITO MAGRA 1922)

BEDINI LUCA (ROMITO MAGRA 1922)

LAGHEZZA RICCARDO (ROMITO MAGRA 1922)

FEJZILLARI XHONI (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

GIGLIO MICHELANGELO (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

CASELLI MANUEL (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

BORDINO NICCOLO (SANTERENZINA)

SANGUINETTI NICOLA (SANTERENZINA)

APICELLA NICOLO (SAVONA F.B.C. 1907)

COLOMBO EMANUELE (SAVONA F.B.C. 1907)

CARTA SIMONE (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)

FIGLIUZZI ANTHONY (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)

GERACE GIANLUCA (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)

BERRUTI DANIEL (SPERANZA 1912 F.C.)

PASQUINO SIMONE (SPERANZA 1912 F.C.)

INTILI ANDREA (SPOTORNESE CALCIO)

RIZQAOUI EDRIS (VECCHIAUDACE CAMPOMOR.)