Calcio, Prima Categoria B. Domenica al pepe per Savona e Vadese, Q&V e Letimbro per la riscossa

La srconda metà della quarta giornata del girone B di Prima Categoria sarà portata a termne nel pomeriggio.

Quattro incontri che si disputeranno tutti alle 15:00 con Savona e Vadese ad attirare inevitabilmente l'attenzione. Da entrambe le parti si sottolinea la "normalità" della partita, ma i tanti incroci in campo rendono la sfida intrigante dal punto di vista emotivo, seppur la graduatoria chiami entrambi le squadre a muovere la classifica.

Il Savona deve reagire dopo i tre gol incassati dallo Speranza (oggi ospite dello Sciarbo & Cogo), mentre gli azzurrogranata hanno ceduto il passo la scorsa settimana contro lo Sciarbo & Cogo.

Cerca un segnale di ripresa anche il Quliano & Valleggia in casa del Lido Square, e inevitabilmente anche la Letimbro, ancora ferma a zero, con la Vecchiaudace.