Calcio. Prima Categoria, il Savona riparte nel segno di Rignanese: Vadese sconfitta 2-0 con un gol per tempo

SAVONA - VADESE 2-0 (19' Rignanese rig., 52' Rignanese)

FINISCE QUI! IL SAVONA SUPERA 2-0 LA VADESE SALENDO A QUOTA NOVE IN CLASSIFICA, LA VADESE INCASSA IL SECONDO KO DI FILA RESTANDO FERMA A QUATTRO.

93' punizione dal vertice dei sedici metri a favore della Vadese, Lanzarotti calcia troppo centralmente per impensierire Bova

90' inizia il recupero, si andrà avanti fino al 95'

86' Samba in mischia, si salva in qualche modo la difesa del Savona

85' diagonale di Tona deviato in angolo, la Vadese ha alzato i giri in questo finale

82' a terra nel frattempo Salis, che lascia il posto Uruci

81' Cham in velocità ha la meglio in mezzo a due avversari, la sua conclusione con il destro, da una mattonella più ideale per un mancino, si perde a lato

78' Monte concede minuti a Signori, uno dei tanti ex di giornata. Esce Esposito

74' occasione Vadese: Tona mette in mezzo un ottimo pallone che Testi non riesce a colpire con efficacia, Bova raccoglie senza problemi neutralizzando di fatto il primo pericolo all'interno della propria area

73' staffetta a sinistra tra Incorvaia e Mata, che va a completare la linea difensiva insieme a Fancellu, Apicella e capitan Garbini

70' nella Vadese è entrato Testi, fuori Tavarone. Spazio anche a Lanzarotti e Tona, Oliva tenta il tutto per tutto nella speranza di trovare un episodio che possa riaprire la partita

68' altro recupero alto del Savona, che ha creato davvero tanto fin qui: cross di Briano sul secondo palo dove Piu, appena subentrato a Romano, non riesce ad intervenire

67' vento sempre fastidioso in campo, Salis deve risistemare un paio di volte il pallone prima di poter battere l'ennesimo corner del match

63' che parata di Cerone sul sinistro ravvicinato di Briano, Savona a caccia del tris per mettere la parola fine sulla gara

61' primo cambio tra le fila azzurrogranata, Raffa rileva Carvisiglia

59' duello molto fisico tra Samba e Rignanese, Magaglio fischia fallo a favore della Vadese, che fin qui non ha praticamente mai impensierito la porta di Bova

57' punizione per la Vadese, battuta di Carvisiglia che trova la respinta aerea di Rignanese

55' ammonito Incorvaia

52' IL RADDOPPIO DEL SAVONA! Ancora Rignanese! Cherkez in verticale per il numero nove biancoblu, tocco vincente sotto misura che supera Cerone, è il settimo centro in campionato per l'attaccante degli striscioni

48' striscioni a favore di vento in questa ripresa, la Vadese riporta Cham a sinistra con Tavarone sempre riferimento offensivo

47' Rignanese di prima colpisce troppo con l'esterno, il Savona non sfrutta il primo corner della ripresa

Si ricomincia

SECONDO TEMPO

Squadre al riposo: più Savona che Vadese in questo primo tempo, striscioni avanti 1-0 grazie al penalty trasformato da Rignanese al 19'

45' Rignanese calcia col destro sul palo del portiere, Cerone resta immobile potendo solo osservare la sfera accarezzare il palo prima di finire sul fondo

44' punizione dal limite per il Savona, fischiato il fallo di Samba su Cherkez, posizione interessantissima per diversi giocatori biancoblu

38' Bova in presa alta fa suo il pallone, riparte ancora il Vecchio Delfino

37' scintilla Vadese con Cham che fa correre Fontana, angolo a favore della squadra di Oliva, oggi squalificato dopo l'espulsione rimediata nel finale di gara sabato scorso con il Masone

36' gran aggancio di Romano al limite, conclusione poi troppo debole che non sorprende Cerone, prosegue il duello a distanza tra l'attaccante biancoblu e il portiere ospite

32' il Savona dà la sensazione di poter colpire quando recupera palla nella metà campo avversaria, già abbondantemente superata la doppia cifra a livello di tiri totali

30' capovolgimenti continui negli ultimi sessanta secondi: Briano e Romano da buona posizione trovano la respinta della difesa della Vadese. Azzurrogranata veloci a ripartire con Cham, ma manca l'ultimo passaggio per poter calciare verso la porta di Bova

28' Romano fa correre Esposito a sinistra, il pallone torna all'ex Albissole che con il destro trova lo specchio ma anche i guantoni di Cerone

26' Cham spostato a destra, con Martino sulla fascia opposta

24' ancora Romano al tiro dal limite dopo uno scambio al limite tutto in velocità, Cerone in tuffo allontana. Fatica a reagire la Vadese dopo la rete subita

19' RIGNANESE! Striscioni in vantaggio! Destro incrociato dagli undici metri che Cerone intuisce solamente, conclusione angolata che porta avanti i biancoblu

18' RIGORE PER IL SAVONA! Rignanese recupera palla in area, Martino lo stende, Magaglio indica il dischetto e ammonisce il numero undici azzurrogranata, proteste da parte dei giocatori di Oliva, che chiedevano un fallo in precedenza sul contrasto in area tra l'attaccante savonese e l'esterno della Vadese

17' prima vera occasione per il Savona: Rignanese apre a sinistra per Romano, destro a giro a cercare l'incrocio, ma Cerone compie un super intervento deviando in angolo con la mano di richiamo

12' traversone di Fontana che assume una traiettoria velenosa, Bova è scavalcato ma il pallone termina sul fondo. Vadese a favore di vento in questo primo tempo

9' Briano recupera palla nella propria metà campo e verticalizza subito per Rignanese, destro rasoterra che non inquadra lo specchio

7' primo tiro nello specchio ad opera di Cherkez, Cerone blocca a terra senza problemi

5' Oliva schiera Tavarone punta centrale con Cham e Martino larghi, per Monte è 4-2-3-1: Rignanese riferimento offensivo con Salis alle sue spalle, fasce presidiate da Briano e Romano

4' bello spunto di Romano a sinistra, pallone rasoterra in area dove Rignanese non riesce a trovare il tempo per battere a rete

1' si parte! Savona in completo biancoblu, divisa azzurrogranata per la Vadese. Giornata soleggiata e ventosa a Celle, circa 400 spettatori in tribuna

PRIMO TEMPO

Formazioni:

SAVONA: Bova, Fancellu, Incorvaia, Apicella, Garbini, Esposito, Romano, Cherkez, Rignanese, Salis, Briano

A disposizione : Fois, Bruzzone, Mata, Fabbretti, Signori, Gaggero, Uruci, Berruti, Piu

Allenatore : Monte

VADESE: Cerone, Fontana, Marchelli, Samba, Carvisiglia, Crino, Cham, Mandaliti, Tavarone, Albanese, Martino

A disposizione : Ceraolo, Vacca, Lanzarotti, Tona, Danna, Vassallo, Sabally, Testi, Raffa

Allenatore : Ceraolo (Oliva squalificato)

Arbitro: Magaglio di Imperia