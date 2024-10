Calcio, Coppa Italia Promozione. Un anno dopo è ancora Finale-Ceriale: la cronaca LIVE

FINALE - CERIALE 1-1 (22' Aroca - 11' G. Beluffi)

34' prova a prendere il pallino del gioco col palleggio la squadra di Mambrin.

32' PALO DI RENDA! Il numero undici giallorosso spiazza l'ex compagno Mondino ma trova il palo. Si resta in parità.

31' contatto al limite dell'area del Ceriale, va a terra Palumbo. L'arbitro Kartal indica con decisione il dischetto, tra le proteste ospiti.

28' innescato ancora in velocità Gabriele Beluffi che però stavolta nella conclusione è troppo deciso; para Acojocaritei.

26' intervento falloso a centrocampo di Bertozzi, ammonito. In precedenza cartellino giallo anche per capitan Scalia nel Finale.

22' PAREGGIO FINALE! Dalla bandierina la traiettoria di Renda trova la testa di Aroca preciso a trovare il palo lungo.

22' altra chance per la squadra di casa, Renda punta l'area e scarica la conclusione sul primo palo, Mondino attento a deviare in angolo.

20' rischia il pasticcio Arzarello in uscita palla al piede, lesto Gayubo a rubargli la sfera ma Giguet rimedia.

17' punizione laterale affidata a Renda per il Finale, palla sul secondo palo dov'è bravissimo Gayubo a salvare i suoi dalla conclusione di un avversario.

11' VANTAGGIO OSPITE! Alla prima occasione buona la squadra di Mambrin trova il gol. Giocata vincente di prima di Gayubo a innescare G. Beluffi che parte in velocità, semina Agate e batte in diagonale Acojocaritei.

9' riesce ancora a scappare Palumbo per il Finale sulla sinistra, Mondino libera in uscita bassa.

7' decisamente più aggressiva la squadra di Brignoli, stavolta è Renda a conquistarsi un pallone pericoloso ma è fuori misura la sua conclusione.

5' verticalizzazione rapida sulla sinistra per il Finale, Palumbo non trova però il tempo giusto per superare Genduso.

1' si parte al Borel.

PRIMO TEMPO

FINALE: Acojocaritei; Arzarello, Aroca, Scalia, Giguet, Agate, Shpuza, Bertozzi, Palumbo, Capocelli, Renda.

A disposizione: Anselmo; Nazarenko, Pastorino, V. Brollo, Ballone, Cafarotti, Caligaris, Piu, G. Brollo.

Allenatore: M. Delucis

CERIALE: Mondino; Prudente, Giudice, Genduso, L. Beluffi, E. Andreetto, Gualberti, Kacellari, Gayubo, Melegazzi, G. Beluffi.

A disposizione: Vinci; L. Andreetto, Cortesi, Vignola, Soria, Molina, Secco, Mariani, Gloria.

Allenatore: M. Mambrin

Arbitro: M. A. Kartal di Imperia

Assistenti: V. Semini di Albenga e F. Doci di Savona

Ha in un certo senso il sapore del "déjà vu" la sfida di questi quarti di Coppa Italia Promozione tra Finale e Ceriale.

Vuoi per una sorta di riedizione di quello che è stato lo scontro della scorsa stagione, dove a trionfare furono gli ingauni, vuoi per l'incrocio di ex sulle panchine. Da una parte Davide Brignoli (stasera squalificato) e dall'altra Marco Mambrin, la scorsa stagione vissuta a casacche invertite.

E se per i giallorossi l'occasione è buona per rifarsi non solo del risultato dell'anno scorso ma anche per le ultime due domeniche di campionato avare di punti, per i biancoblu cerialesi l'obbiettivo non può che essere quello di regalarsi un mercoledì a caccia di conferme.