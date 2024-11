Calcio, Eccellenza. Obiettivo tre punti per la San Francesco Loano, i rossoblu sfidano l'Angelo Baiardo: il racconto della sfida (LIVE)

S.F. LOANO - ANGELO BAIARDO 1-0 (Balla 33')

40' assedio del Baiardo, spinta finale della squadra ospite

39' proteste neroverdi per un contatto Campelli - Rovido, fa proseguire Conti

37' esce Carastro e al suo posto Vierci

34' Conti fischia fallo ma subito dopo contatto duro Oliviero - Basso, ha la peggio il giocatore di casa che ha bisogno dell'intervento del massaggiatore

28' INCREDIBILE GIALLO E POI ROSSO IN POCHI SECONDI A LEO. Primo cartellino dato per un fallo, entrata in ritardo sull'esterno, poi qualche parola o un gesto e Conti ha optato per il rosso immediato

25' entrano Halaj e Valentino al posto di Bonifazio e Auteri. Nel Baiardo Oliviero - Ivaldi

22' dentro anche Rovido, esce Chiappe e Amirante passa al 4-3-3

21' strattonata di Basso sull'inserimento centrale, giallo e punizione da posizione interessante

17' Briozzo - Viola nel Baiardo

12' era rimasto a terra Bonifazio, nessun problema però per il numero undici. Sta provando a ritrovare ritmo il Baiardo, quello che i neroverdi avevano nella prima mezz'ora di gara

7' fuori Gueye e dentro Fossa nei neroverdi

5' punizione Baiardo dal limite, ottima posizione, giallo per Buonocore

2' contatto Bonifazio - Viola, lascia proseguire Conti, il Loano arriva poi al tiro con Carastro, conclusione fuori dallo specchio

16:05 ripartiti senza cambi

SECONDO TEMPO

49' finisce qua la prima frazione

45' tre di recupero, per niente graditi da Amirante che viene ammonito

40' non ce la Grani, al suo posto Garrone

38' era Grani il giocatore rimasto a terra, a quanto pare scontratosi con un compagno, si riprende ora e con l'esterno sempre in campo

33' LA SBLOCCA IL LOANO CON BALLA. Piazzato di Leo battuto da posizione defilata, la sfera rimane in area e alla fine a insaccare è Balla. Nella mischia, un giocatore ospite rimane giu, dentro i sanitari

30' Cattardico sposta Cauteruccio sulla destra, intanto Viola ci prova, blocca facile Gallo

25' pallone delizioso di Buonocore per Carastro che una volta in area prova la soluzione sul primo palo, si oppone Ferrari: corner. Sul corner, traiettoria sul secondo palo raccolta da Leo, piattone al volo che termina fuori

19' ammonito Gueye

11' pressione fallosa di Ivaldi su Balla che rimane giu all'altezza della panchina di casa, Conti lascia proseguire, azione poi interrotta per offside. Proteste vibranti di Cattardico e rossoblu, il contatto c'era

10' ci prova anche Gatto, tirocross senza grande decisione che termina sul fondo da buona posizione

6' recupera palla il Baiardo, poi Rovido ci prova da posizione defilata in area, respinge Ghizzardi e poi spazza Balla

5' subito grande intensità e Amirante telecomanda i suoi, subito sul pezzo il tecnico ospite

15:02 partiti

Un paio di novità rispetto a settimana scorsa in casa rossoblu con Carastro, Oxhallari e Buonocore. Spicca invece in panchina il nome di Luca Garibbo, nuovo acquisto del Loano. Il centrocampusta ha militato nell'Imperia e nel Celle Varazze

PRIMO TEMPO

Formazioni

S.F. LOANO: Gallo, Campelli, Leo, Oxhallari, Balla, Basso, Cauteruccio, Buonocore, Leo. Carastro, Auteri, Bonifazio

A disposizione: Ghizzardi, D'Aiuto, Garibbo, Staltari, Vierci, Razzaio, Macagno, Valentino, Halaj

Allenatore: Cattardico

ANGELO BAIARDO: Ferrari, Chiappe, Grani, Pirozzi, Bagnato, Ferrario, Viola, Gueye, Gatto, Ivaldi, Campanella

A disposizione: Romano, Garrone, Oliviero, De Lorenzo, Briozzo, Calcagno, Cilento, Fossa, Rovido

Allenatore: Amirante

Arbitro: Fabio Conti (Genova)

Assistenti: Walter Nicastro (Genova) - Federico Di Benedetto (Novi Ligure)