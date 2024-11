Calcio, Bra. L'infortunio di Cairo costa caro a Quitadamo, confermata la lesione del legamento crociato

Non ci sono purtroppo buone notizie per Gabriele Quitadamo. Le prime sensazioni emerse al Brin la scorsa settimana hanno purtroppo trovato conferma. Il giocatore giallorosso ha infatto riportato la lesione del legamento crociato.

Obbligatoria a questo punto l'operazione al ginocchio dopo l'infortunio in Valbormida.

Ecco la nota societaria:

"A seguito delle indagini strumentali e della visita ortopedica, è stata riscontrata una lesione isolata del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. In questi giorni verrà svolto l'intervento chirurgico dal dott. Stefano Carando".

Una di quelle frasi che non vorresti mai leggere, sentire. Questo è il responso dell'infortunio che ha "colpito" il nostro difensore Gabriele Quitadamo, a Cairo Montenotte e in occasione del recupero di campionato con la Cairese. Proprio Gabriele che, nell'estate, aveva voluto fortemente ritornare a vestire i colori giallorossi. Società, squadra e tutta la "famiglia Bra", è vicina a Gabri in questo momento sfortunato della sua carriera da calciatore. Auguri di una pronta guarigione, ti aspettiamo in campo, a vestire nuovamente questa casacca a cui tu sei molto legato.

E noi, saremo ancora "più squadra".