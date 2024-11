Calcio. Inizia la marcia verso il nuovo torneo delle ragioni. Tutti i convocati ponentini per lo stage di Ceriale

Nell'ambito dell'attività preparatoria necessaria per la formazione della squadra Rappresentativa "Under 19" DEL Comitato Regionale che prenderà parte al "61° Torneo delle Regioni", sono convocati presso il campo sportivo "Francesco Merlo" di Ceriale (SV) il giorno mercoledì 27 novembre 2024 alle ore 14.30, per effettuare una seduta di allenamento, i sottoelencati giocatori:





Albissole 1909

Zunino Alessandro



Argentina Arma

Belgrano Alex - Caffi Francesco - Miatto Manuel - Mulattieri Simone



Carcarese

Grenna Mattia - Ghirardi Filippo





Ceriale Progetto Calcio

Beluffi Luca - Bonifazio Tommaso - Cenisio Edoardo





Finale

Cafarotti Andrea - Trevisano Emanele





Legino 1910

Moscatelli Gianluca - Tobia Alessio





Millesimo Calcio

Cigliuti Manuel - Enzi Fabio





Pietra Ligure 1956

Aicardi Francesco - Giraudo Giuseppe - Guardone Matteo - Lingua Alessandro



S. Filipponeriyepp Albenga

Rodriguez Mejia Alessio Francisco





San Francesco Loano

Campana David - Cauteruccio Brando - Destito Lorenzo - Marzano Gioele



Taggia

Cava Francesco Nicola - Cavallero Francesco - El Kamli Mohammed - Falcone Alessandro - Massabò Giuseppe



Ventimigliacalcio

Berruti Giovanni



Responsabili Organizzativi: Pampana Giovanni - Balestrino Giovanni

Dirigente Responsabile: Ferrando Giuseppe

Allenatore: Chiappucci Giuseppe

Vice Allenatore: Figaia Giorgio

Massaggiatore: Bertolini Angiolo

Magazziniere: Gandolfo Sergio