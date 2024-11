Calcio, Savona. Buon approccio nella seconda fase di Coppa, Cola: "Risposte positive dall'intero gruppo. Cherkez adattato? No, può fare molto bene da trequarti" (VIDEO)

Il Savona per il nome che porta, almeno per impegno e atteggiamento non può davvero permettersi di sottovalutare nssuna partita, soprattutto da quando è decaduto nelle categoria più basse del calcio locale.

Serietà e impegno non sono mancate contro la Campese, battuta 2-1 ieri sera all'Olmo Ferro con i gol di Doci e Rignanese. Mister Cola ha fatto ruotare buona parte dell'organico, ma anche chi è stato utilizzato meno in queste setitmane ha saputo fornire buoni feedback.

Una conferma interessante è arrivata anche dal punto di vista tattico, con Cherkez avanzato nel proprio raggio d'azione, a ridosso del riferimento offensivo.