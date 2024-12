Calcio. Il cuore orange non ha confini, scarpe e maglie dell’Ospedaletti in Sierra Leone

Il progetto ‘Insieme per la vita’, sviluppato in collaborazione con Fidas, non si è fermato agli esami gratuiti per l’idoneità alla donazione del sangue, ma ha varcato nuovi confini, portando il cuore orange là dove c’è bisogno. Grazie alla collaborazione con il dottor Paolo Secondo di Fidas, da anni impegnato in missioni umanitarie in Africa, l'Ospedaletti Calcio è riuscita a donare scarpe e maglie, che sono arrivate puntualmente in Sierra Leone.

“Dobbiamo essere orgogliosi di questa iniziativa, resa possibile grazie alla collaborazione con Paolo Secondo - commenta Ivan Miatto, tecnico del settore giovanile dell’Ospedaletti e curatore delle iniziative con Fidas - a lui va il mio sentito ringraziamento per l’impegno e per l’opportunità che ci ha dato. Anche in questo caso, c’è sempre più gusto a essere orange”.