Genova Calcio, Beppe Maisano lascia la panchina biancorossa: rescissione consensuale

Le prime voci avevano cominciato a diffondersi nell'ambiente calcistico nella serata di ieri, pochi minuti fa l'ufficialità: Beppe Maisano non è più l'allenatore della Genova Calcio.

Lo ha ufficializzato la società biancorossa del presidente Vacca con una nota ufficiale: "L’ASD Genova Calcio ufficializza la 𝗿𝗲𝘀𝗰𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗻𝘀𝘂𝗮𝗹𝗲 dell'accordo con il responsabile tecnico della Prima Squadra Giuseppe Maisano - si legge - A Beppe i ringraziamenti calorosi e sinceri da parte di tutta l'ASD Genova Calcio, per aver contribuito in maniera determinate, fin dalle origini nel 2013, alla costruzione e alla crescita tecnica e organizzativa di tutta la struttura societaria, e aver scritto pagine importanti alla guida della prima squadra in nove stagioni sulle dodici di storia di questa società. Tutta la famiglia biancorossa augura a Beppe Maisano le migliori fortune personali e sportive".

"Nei prossimi giorni verrà annunciato il nome del nuovo allenatore" chiosa la società genovese.