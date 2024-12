Calcio, Pietra Ligure. Appuntamento con la storia, il match di Arenzano vale la qualificazione alla prima finale di Coppa Italia di Eccellenza

Si conosceranno questa sera i nomi delle due finaliste di Coppa Italia di Eccellenza, con Genova Calcio - Voltrese e Arenzano Pietra Ligure che sanciranno l'identikit delle due squadre chiamate a contendersi il trofeo regionale.

Se la sfida del Ferrando tra i biancorossi di Mazzocchi e i gialloblu di Sciutto ripartirà da una situazione di perfetto equilibrio (2-2 nella gara di andata), il Pietra Ligure inizierà i 90 minuti del Gambino con due reti di vantaggio (3-1 al Devincenzi).

Un gap importante, ma che non permette comunque distrazioni ai biancocelesti (i crociati sono reduci da tre successi consecutivi in campionato) alla cui portata di mano c'è la prima storica qualficazione in finale. Si profila una gara aperta come da filosofia di entrambi i team, con il fischio d'inizio fissato alle ore 20:15.

In entrambi i match, nel caso il computo delle reti totali (tra andata e ritorno) sia identico, saranno disputati i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore.