Calcio. Il derby è della San Filippo Neri Yepp, paura e gioco interrotto per un brutto infortunio a D'Aprile

Vincitori e vinti hanno lasciato l'Annibale Riva con l'animo turbato, indipendentemente dal risultato che ha regalato il derby.

Ad aggiudicerselo sono stati i ragazzi della San Filippo Neri Yepp, grazie allo scavetto di Miserendino su calcio di rigore, ma il pensiero è subito corso a Fabio D'Aprile, vittima di un tremendo infortunio alla gamba. Il giocatore, in uno scontro fortuito di gioco ha visto l'arto e la caviglia compiere una torsione innaturale, allarmando immediatamente i propri compagni di gioco. La gara è stata sospesa per 20 minuti, per permettere i soccorsi all'ex difensore del Pietra Ligure. In attesa dei riscontri medici ufficiali, l'ipotesi più probabile è quella della frattura. A Fabio l'augurio di una celere e completa ripresa.

SAN FILIPPO NERI YEPP ALBENGA - VADINO 1-0

Marcatore: 47' Miserendino



San Filippo Yepp Albenga: Rizzo, Furlanetto, Biraghi, Fejzillari, Greco, Talladira, Carparelli, Giordano, Orru, Condorelli, Miserendino.

A disposizione: Risso, Benini, Sportelli, Guidi, Abbatemarco, Modafferi, Mascardi, Tesoro, Setti.

Allenatori: Torregrossa e Rotiroti.



Vadino: Manti, Plando, Fazio, Bianco, Balbo, D’Aprile, Savona, Buttu, Esposito, Secco, Gloria.

A disposizione: Pulerà, Gaino, Ferrara, De Giorgi, Giammanco, Massa, Giordano, Milazzo, Sorace.

Allenatore: Poggi.



Arbitro: Tameo di Albenga