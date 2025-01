Santo Stefano al Mare: investimento da 33mila euro del comune per rifare il manto erboso del campo sportivo

L’Amministrazione comunale di Santo Stefano al Mare ha approvato i lavori di rifacimento del manto erboso sintetico del campetto polisportivo in via Ponte Romano, inaugurato nel 2013.

L’attuale manto erboso, infatti, versa in pessime condizioni, risultando strappato in molteplici zone oltre che consumato, e quindi con situazione di potenziale pericolo per l'utilizzo pubblico da parte degli atleti.

I lavori sono stati affidati alla ‘Mantoflex Srl’ della provinciale di Livorno, per un importo pari a 27.125 euro più iva, per la realizzazione della nuova pavimentazione in erba sintetica, compresa la tracciatura dei campi calcetto e tennis.