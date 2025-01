Calcio. Buttu elogia la sua Imperia: "Si parla più di altre cose che di questi ragazzi straordinari" (Video)

Era tanta la voglia di togliersi qualche sassolino dalle scarpe per mister Pietro Buttu, al termine del successo ottenuto dall'Imperia sull'Oltrepò che proietta i nerazzurri a 28 punti, uno in più della Sanremese a quattro giorni dal derby di ritorno.

I riflettori vengono puntati dell'allenatore su quanto di buono fatto in campo dai suoi ragazzi, cercando o di distoglierli dalle chiacchiere che in settimana hanno riguardato le vicende extra campo, dalla questione rimborsi alle trattative societarie, passando per la concessione del giorno di riposo di cui Buttu ha una volta di più rivendicato la paternità.

Queste le sue parole a fine gara