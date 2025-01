Calcio, Prima Categoria B. Quattro savonesi in campo nel pomeriggio, faccia a faccia tra Quiliano & Valleggia e Vadese

Sarà un pomeriggio maggiormente focalizzato sulla zona medio bassa della classifica, dopo le gare che hanno visto coinvolte Savona, Olimpic, Multedo e Masone negli anticipi di. ieri.

Tra le top 5 scenderà infatti in campo solo la Campese, contro l’Old Boys Rensen.

Dopo l’anticipo mattutino delle 11 tra Vecchiaudace e la Rossiglionese, saranno quattro le squadre savonese chiamate a scendere in campo. Letimbro e Speranza sfideranno rispettivamente in casa e in trasferta lo Sciarbo & Cogo e il Pegli Lido. Confronto diretti invece alle 15:00 tra Quiliano & Valleggia e Vadese.