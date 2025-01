Calcio, Carcarese. Il dg Abbaldo annuncia il ricorso dopo il 2-2 con il Bragno: "Errata l'espulsione di Babliuk, vedremo se il Giudice Sportivo ci darà ragione" (VIDEO)

Bisognerà attendere giovedì per capire se il risultato di Carcarese - Bragno verrà omologato. Il direttore generale Roberto Abbaldo ha annunciato il ricorso presentato dal club valbormidese dopo l'espulsione comminata a Babliuk. Un secondo cartellino giallo non conforme al regolamento secondo i biancorossi, in quanto il centrocampista è rientrato in campo dopo un colpo subito senza chiedere l'intervento dei sanitari.

Episodio a parte, Abbaldo si è congratulato con i ragazzi di mister Battistel per la prestazione offerta nonostante l'inferiorità numerica,