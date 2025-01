Calcio. Jacopo Sbravati vince il suo primo derby Primavera, Genoa corsaro 2-1 a Bogliasco

Vittoria esterna per il Genoa a Bogliasco, nel primo derby primavera in campionato per la stagione 2024-2025.

Un successo, quello rossoblu, che coincide con il primo trionfo nella stracittadina per il giovane tecnico spotornese Jacopo Sbravati

Rossoblu ai nastri di partenza con il classico 4-3-1-2, affidandosi alla coppia offensiva Papastylianou-Ghirardello e al dinamismo di Romano sulla trequarti. La Sampdoria di Nicolò Buono risponde con lo stesso modulo, schierando Basic e Sa Gomes in attacco, supportati da Ntanda.



Il primo tempo è un susseguirsi di tentativi senza esito: al 14’, Romano prova dalla distanza ma trova Scardigno pronto alla risposta, mentre al 36’ Patrignani sfiora il vantaggio con un colpo di testa che termina fuori di un soffio. Sul finire del tempo, tensione crescente con due ammonizioni: Ghirardello per simulazione e mister Sbravati per proteste.

Ad inizio ripresa si rompe l'equilibrio: il retropassaggio errato di Boiro Balde spalanca la strada a Ghirardello, che batte Scardigno e porta avanti il Genoa.

I rossoblù raddoppiano al 70’ con Barbini, lesto a colpire sugli sviluppi di una punizione calciata da Rossi.

Ma la partita non manca di altri momenti clou: al 75’ il savonese Arboscello viene espulso per un intervento su Malanca, costringendo il Genoa a giocare in inferiorità numerica. La Sampdoria ne approfitta all’81’, quando Boiro Balde si riscatta firmando l’1-2 con un tap-in preciso su un traversone dalla destra.

L’equilibrio numerico viene ristabilito poco dopo: all’86’, Ovalle Santos viene espulso per un intervento scomposto su Fazio, lasciando la Samp in dieci negli ultimi minuti.



Dopo quattro minuti di recupero, il Genoa può finalmente esultare. Con questa vittoria, i rossoblù riscattano la sconfitta della scorsa settimana e salgono a 30 punti in classifica, avvicinandosi alla zona playoff. La Sampdoria, invece, resta ancorata a 9 punti in fondo alla classifica, vedendo complicarsi ulteriormente la corsa alla salvezza.



SAMPDORIA - GENOA 1-2

MARCATORI: 46' Ghirardello, 70' Barbini, 81' Boiro Balde



SAMPDORIA: Scardigno; D’Amore (62′ Rossello), Paganotti, Malanca; Patrignani, Casalino (62′ Forte), Boiro Balde, Ovalle Santos; Ntanda; Basic, Sa Gomes.

A disposizione: Ceppi, Gioannini, Golfo, Forte, Cavallaro, Rossello, Papasergio, Diagne, Bjorkman, Marchese, Fisher.

Allenatore: Buono



GENOA: Lysionok; Arata, Barbini, Ferroni, Deseri; Fazio, Rossi, Arboscello; Romano (77′ Grossi); Papastylianou (85′ Dorgu), Ghirardello.

A disposizione: Magalotti, Nuredini, Pallavicini, Dorgu, Mendolia, Doucoure, Pagliari, Pastore, Colonnese, Carbone, Grossi.

Allenatore: Sbravati