E' un'analisi severa ma opportuna quella di mister Cottafava dopo il 3-0 incassato al Chittolina dal Bra.

La partita è durata di fatto poco più di mezz'ora, con i rossoblu sciolti di fronte alla veemenza della capolista.

Lato Vado non ha infatti funzionato praticamente niente, non solo in entrambe le fase di gioco, ma anche nell'approccio mentale a una sfida così importante.