Calcio, Eccellenza. Doppio anticipo natalizio con Athletic - Fezzanese e Arenzano - Campomorone

Quattro squadre taglieranno il traguardo di metà campionato già nel corso della giornata odierna, grazie al doppio anticipo che andrà ad animare il campionato di Eccellenza.
Alle 15:00 la Fezzanese proverà a concludere il proprio girone di andata a 29 punti, tentando di ottenere il bottino pieno in casa dell'Athletic Club Albaro.
Obiettivo podio anche per il Campomorone Sant'Olcese, con il ritorno di mister Corradi al Gambino per il match contro l'Arenzano. I crociati non potranno però fare sconti visti i 13 punti in graduatoria, ma ottenere l'intera posta in palio potrebbe permettere ai ragazzi di Cocco di passare la sosta natalizia verosimilmente al di fuori della zona playout.
Domani in campo le quattro savonesi, con Millesimo - Rivasamba, Bogliasco - Pietra, Loano - Golfo Paradiso e Taggia - Carcarese.