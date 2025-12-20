Calcio, Eccellenza. La Fezzanese riacchiappa l'Athletic, è 2-2 nell'anticipo

Sembrava ormai in ghiaccio la vittoria dell'Athletic sulla Fezzanese, nell'anticipo della quindicesima giornata.

I genovesi, avanti con le reti di D'Arrigo e Marrale, sono stati ripresi negli ultimi minuti di gara dai verdi, grazie alle marcature di Vietina al 75' e di Medusei in pieno recupero.

La Fezzanese chiude il girone di andata a 27 punti, quota 22 invece per l'Athletic.

ATHLETIC ALBARO: Bartoletti, D'Arrigo, Kurti, Maura, Caramello, Martino, Marrale, Gaspari, Massaro, Pagano, Pacciani.

FEZZANESE: Scopis, Nicolini A., Stradini, Vietina, Aliboni, Corrado M., Beccarelli, Bruccini, Scarlino, Scieuzo, Baracchini.