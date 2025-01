Cross Master. Tappa a Garlernda per il Campionato Regionale Fidal, si corre per il Trofeo Val Lerrone

Domenica 26 gennaio, a Garlenda, terza edizione del Trofeo Val Lerrone, Campionato Regionale FIDAL Liguria individuale e per società di Cross Master. Una categoria di appassionati di atletica, dai 35 ai 100 anni, determinati al risultato e che rappresenta una realtà importantissima nel mondo dell’atletica e della corsa in generale. Saranno ben 320 gli atleti alla partenza in parco Villafranca per la manifestazione del Comitato Regionale Fidal Liguria di cross, organizzata dall’Atletica Val Lerrone con la collaborazione della Pro Loco e il patrocinio del Comune di Garlenda.

A parco Villafranca non mancheranno le nuove leve dell’atletica grazie alle gare extra per le categorie Giovanili dagli esordienti in sù. Fidal assegnerà il titolo del Campionato Provinciale Giovanile Esordienti 10, Ragazzi e Cadetti.

Agonismo, promozione dello sport e del territorio si uniscono in particolare in queste gare che coinvolgono atleti di esperienza che si muovono volentieri da ogni parte della Regione per raggiungere i campi di gara.

“C’è l’obiettivo quotidiano e congiunto di promuovere l’atletica fra i giovani della Val Lerrone, ma anche di fare degli eventi sportivi un’occasione per visitare e apprezzare territori che amiamo e dove si allenano i nostri atleti - ha dichiarato Andrea Verna, Presidente dell’Atletica Val Lerrone - Il campo di gara di Parco Villafranca è bellissimo e adatto al cross. Siamo felici che i numeri dei partecipanti siano in crescita di edizione in edizione. Siamo grati agli iscritti, alla Fidal, al presidente Carlo Rosiello per la fiducia, al Comune di Garlenda, al Sindaco Alessandro Navone e all’Amministrazione tutta che credono nell’atletica e nel cross in particolare, alla Pro Loco, alla Protezione Civile e a tutti i volontari che ci permettono di offrire un terreno di gara in perfette condizioni e servizi agli atleti. Un sentito ringraziamento agli sponsor, piccoli e grandi, che offrono i premi ai partecipanti”.



Indubbiamente lo sport e le gare di livello come un Campionato Regionale Fidal possono essere un ottimo veicolo di promozione anche per comuni come Garlenda, sede di importanti realtà e strutture per la pratica sportiva e che vogliono puntare fortemente sulle campestri.

“Garlenda si sta preparando per ospitare al meglio il terzo Trofeo Val Lerrone, che è frutto di una sinergia tra la Pro Loco di Garlenda e l’Atletica Val Lerrone - ha dichiarato il Sindaco Alessandro Navone - sarà la prima manifestazione dell’anno ospitata da parco Villafranca. Dopo il successo delle prime due edizioni, sono sicuro che anche questa sarà una bellissima giornata di sport. Grazie al servizio bar al coperto e vicino al percorso di gara, fornito dalla Pro Loco, potremo accogliere al meglio anche gli accompagnatori degli atleti. Vedere tanti sportivi correre nel nostro parco è uno spettacolo bellissimo anche per il pubblico ed invito tutti i nostri concittadini a fare un salto al parco”.