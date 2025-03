Giudice Sportivo, Eccellenza. Sono otto i giocatori che dovranno saltare un turno di campionato

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 9/3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA

CAPPANERA LUCA (SERRA RICCO 1971)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ALESSI DIEGO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LIPANI SIMONE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

LUSIANI ALESSANDRO (SERRA RICCO 1971)



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CALCAGNO ANDREA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

MARESCA MATTEO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

ROBOTTI GABRIELE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

INSOLITO ANTONIO GABRIEL (PIETRA LIGURE 1956)

RASO MARCO (PRAESE 1945)

CIAMPA DAVIDE (SERRA RICCO 1971)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BARONI LUCA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

TANCREDI ROBERTO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

SILVESTRI MARCO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

CARTA ANDREA (VOLTRESE VULTUR SSDARL)



AMMONIZIONE (XII INFR)

GATTO PIERLUIGI (ANGELO BAIARDO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

MOLTEDO LORENZO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

LUPI JACOPO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

VENTURA DANIELE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

VILLA DAVIDE (RIVASAMBA H.C.A.)

AMMONIZIONE (III INFR)

FANCHINI DAVIDE (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

BOCCIARDO MATTEO (RIVASAMBA H.C.A.)

GUALTIERI MATTEO (RIVASAMBA H.C.A.)

COMOTTO DAVIDE (SERRA RICCO 1971)

ROMANELLI SILVIO (SERRA RICCO 1971)

AMMONIZIONE (II INFR)

LAGORIO DANIELE (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

TURONE NICOLO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

BONCI STEFANO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

ERROI ALESSIO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

DUBERTI MATTIA (PIETRA LIGURE 1956)

CHIAPPINO LEONARDO JOSHUA (PRAESE 1945)

SANFILIPPO ANDREA (PRAESE 1945)

TECCHIATI FILIPPO (PRAESE 1945)

CUSATO GIANLUCA (RIVASAMBA H.C.A.)

DE LORENZO DAVIDE (SERRA RICCO 1971)

AMMONIZIONE (I INFR)

SALVINI MATTEO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

CARLETTI LUCA (TAGGIA)