Sci | Leonardo Lenzi rompe il tabù ligure al Trofeo Pinocchio

Proprio così, mai nessun sciatore ligure aveva vinto il trofeo Pinocchio sugli sci all’Abetone fino all’arrivo di Leonardo Lenzi che ha affiancato il proprio nome al fianco di leggende di ieri e di oggi dello sci. Si parla di Debora Compagnoni Lara Magoni Isolde Kostner Tina Maze Jure Kosir per arrivare alla fresca vincitrice dell’ultima discesa libera di coppa del mondo Laura Pirovano alla campionessa olimpica Federica Brignone (in cui papà Daniele è stato allenatore dello Sporting Savona, per la serie… corsi e ricorsi storici), alla medaglia d’argento di Milano Cortina 2026 Giovanni Franzoni alla campionessa del mondo Marta Bassino senza dimenticare la pluri medagliata olimpica e mondiale Sofia Goggia.

Così domenica 8 marzo 2026 è diventata una data storica per lo sci ligure.

Il programma prevedeva la disputa di due gran giganti (una via di mezzo fra lo slalom gigante ed il super gigante durante le quali Leonardo ha toccato gli 80 km/h) ed il portacolori dello sci club Sporting Savona ha dominato entrambe le gare realizzando una spettacolare doppietta.

Ancora increduli mamma Lucia e papà Fulvio: “Ancora oggi non ci sembra vero che Leo abbiacompiuto un’impresa del genere. Ma questa è la dimostrazione che anche chi vive in Liguria, viviamo infatti ad Albissola Marina, può essere protagonista in uno sport meraviglioso come lo sci ma che nulla ha a che fare con il mare. Servono sacrifici e dedizione ma giornate come quella di domenica ripagano con gli interessi tutti gli sforzi compiuti. Tra l’altro, a causa di un problema al sistema cronometrico, eravamo convinti che Leonardo nella seconda gara fosse arrivato terzo, comunque un ottimo risultato, ma al momento della premiazione abbiamo scoperto che aveva vinto di nuovo. Un’ulteriore emozione di una giornata indimenticabile. Un ringraziamento di cuore lo rivolgiamo agli allenatori Tiziano Riva ed Alfio Giaccone, che seguono Leo professionalità ed attenzione fuori del comune, ed alla stazione sciistica di Viola Saint Grèè (in particolare Bruna Manera, Gianni e Loris Raimondi) che quest’anno ha offerto al nostro sci club le condizioni migliori per allenarsi. Un grazie anche agli sponsor che sostengono l’attività dello sci club: la multinazionale Siad attraverso il progetto Ispring edicole (bombole per gasatori), la Regis Eugenio sas distribuzione stampa per le provincie di Genova Savona Cuneo e il ristorante Le Mura di Malapaga presente a Genova e Pamparato (Cn)”.

E’ raggiante l’allenatore Alfio Giaccone: “Leonardo è tutto la stagione che scia alla grande ed ero convito che all’Abetone potesse fare la differenza, certo centrare una doppietta davanti a tutti i più forti d’Italia non era una cosa né scontata né facile, ma tant’è… La vittoria nella prima gara è venuta con un buon pettorale di partenza ma se qualcuno ha pensato che questo avesse agevolato il nostro atleta, Leo ha vinto la seconda partendo fra gli ultimi con pista decisamente rovinata. Leonardo ha dimostrato che possono cambiare le condizioni della pista ma non il risultato finale. Il tutto su una pista su cui scia una volta all’anno ed in una specialità fatta solo in quest’occasione. Secondo me il trofeo Pinocchio sugli sci è a gara, non solo nazionale, più importante a livello giovanile e vincere assume un significato molto ma molto importante”.

Il presidente e direttore tecnico dello sci club Sporting Savona guarda non nasconde la sua soddisfazione: “Leonardo non smette di stupirci e domenica ha fatto la storia della sci ligure ed i tanti complimenti ricevuti, da atleti, genitori e allenatori di altri sci club, dimostra il clima diserenità che regna nel nostro ambiente. Il nostro campioncino ha regalato una grandissima soddisfazione allo Sporting Savona dimostrando che anche i piccoli sci club, se lavorano bene, possono ottenere grandi risultati. Ma ora è il momento di pensare ai prossimi appuntamenti per rendere memorabile una stagione già grandiosa: Leonardo parteciperà al Criterium Cuccioli Nazionale a Corno alle Scale e alla Finale Nazionale Gran Premio Giovanissimi a Ponte di Legnoper un finale di stagione tutto da vivere”.