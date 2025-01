Calcio, Prima Categoria. Richiesta del CR Liguria accettata, cambiano le retrocessioni nel girone A

A inizio anno il Comitato Regionale Ligure aveva richiesto alla Lega Nazionale Dilettanti, dopo il ritiro del Borgio Verezzi, di poter mantenere in graduatoria i rossoblu, relegandoli all'ultimo posto.

Una richiesta accettata, che porterà il numero di retrocessioni a due, tutte decise attraverso i meccanismi playout.

La nota ufficiale:

Facendo seguito a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 52/06 del 16.01.2025, in merito al ritiro dal Campionato della Societ‡ U.S. Borgio Verezzi, si comunica che il Comitato Regionale Liguria Ë stato autorizzato, in deroga all’Art. 49/2)/b delle N.O.I.F., a quanto di seguito riportato:

• contenere il numero di retrocessioni dal girone “A” di Prima Categoria 2024/2025 a due unità rispetto alle tre originariamente previste;

• definire le due retrocessioni di cui al punto precedente mediante l’effettuazione delle già programmate gare di play out.