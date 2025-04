Torneo delle Regioni. Tutti i risultati della seconda giornata, ci sono già le prime qualificate

Per rimanere aggiornato sul Torneo delle Regioni 2025, clicca mi piace sulla Pagina Facebook: www.facebook.com/sv.sport



Entra nel vivo la 61ª edizione del Torneo delle Regioni, in corso di svolgimento in Sicilia. Grande entusiasmo sui dieci campi che ogni giorno ospitano le avvincenti sfide di questo prestigioso torneo di calcio giovanile. Tra sorprese e conferme, la seconda giornata ha già delineato situazioni di classifica ben definite, con diverse Rappresentative che ipotecano il passaggio ai quarti di finale, mentre per altre sarà decisiva la terza giornata.

Le formazioni siciliane, dopo l’entusiasmante esordio di ieri con quattro vittorie su quattro, oggi contro le Marche hanno colto due spettacolari pareggi con le selezioni U15 e U17; successi invece per la Juniores e per la Femminile, guidata da Daniele Di Salvo, che conquista matematicamente il passaggio del turno.

Under 15. Nei cinque gironi regna un sostanziale equilibrio.Nel girone A comandano Sicilia e Lombardia a quota quattro punti. I siciliani sono reduci da un pirotecnico 3-3 con le Marche, pareggio maturato nel finale, mentre la Lombardia ha superato di misura la Basilicata. Nel girone B, in testa a pari merito con 4 punti troviamo Veneto e Friuli Venezia Giulia: i veneti si impongono 4-1 sul C.P.A. Trento, mentre i friulani si fermano sullo 0-0 con il C.P.A. Bolzano. Stesso copione nei gironi C e D: nel primo, Liguria e Calabria guidano con 4 punti; nel secondo, Emilia-Romagna e Lazio fanno lo stesso. Nel girone E spicca il secondo successo consecutivo del Piemonte V.A., che supera 2-0 la Toscana e ipoteca il passaggio ai quarti. La Sardegna, battendo l’Umbria, aggancia la Toscana a 3 punti.

Under 17. Situazione più delineata in tre gironi, più incerta negli altri due. Nel girone A, Sicilia e Lombardia guidano con 4 punti: i siciliani pareggiano con le Marche, i lombardi travolgono la Basilicata 5-1. Nel girone B, Veneto e Friuli Venezia Giulia con due vittorie su due sono già virtualmente qualificate. Nel girone C, Liguria e Calabria comandano a 4 punti, con la Puglia che insegue grazie al 3-0 sul Molise (reti di Keita, Nastrovito e Sall Mohamamadou). Nel girone D, il Lazio è a punteggio pieno dopo la vittoria per 3-0 sull’Emilia-Romagna, con reti di Canestrella, Mecozzi e Lupi. Nel girone E, il Piemonte V.A. conquista matematicamente i quarti grazie al successo sull’Umbria.

Femminile. Primi verdetti nel girone A: la Sicilia supera 2-0 le Marche e la Lombardia travolge 10-0 la Basilicata, ottenendo entrambe il pass per i quarti di finale a Taormina. Da segnalare il rigore parato da Barbara, portiere siciliano, su Marucci. Nel girone B, il pareggio per 2-2 tra C.P.A. Bolzano e C.P.A. Trento rimanda tutto all’ultima giornata, con il Veneto a riposo. Nel girone C, la Liguria batte 2-1 la Calabria grazie ai gol di Patrone e Taramasso; ininfluente il rigore trasformato da Laurito. Domani sarà decisiva la sfida tra Puglia e Liguria. Girone D molto equilibrato: guida l’Emilia-Romagna, seguita da Lazio e Campania. Nel girone E, il Piemonte V.A. festeggia la qualificazione con una giornata di anticipo.

Juniores Under 19. Vittoria di misura e fondamentale per la Sicilia di Giuseppe Russo, che sale a sei punti in coabitazione con la Lombardia e si avvicina alla qualificazione. Decisiva la rete di Genco, allo scadere del primo tempo. La Lombardia regola la Basilicata con un netto 4-0. Nel girone B, il Friuli Venezia Giulia supera il C.P.A. Bolzano 5-3 (reti di Schweitzer, Meneghetti, Dalle Ave Garber, Degano, Marmoreo; per gli avversari Ploner, Osmani e Pian). Vittoria anche per il C.P.A. Trento sul Veneto, firmata da Bazzanella. Nel girone C, pareggi tra Molise-Puglia (0-0) e Liguria-Calabria (1-1): in gol Cosoli per i liguri e Squillace per i calabresi. Da segnalare il rigore parato da Massabò a Costanzo. Equilibrio anche nei gironi D ed E: Campania ed Emilia guidano il primo con 4 punti; Umbria e Piemonte in testa al secondo. Decisive saranno le sfide di domani.