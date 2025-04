Calcio. Giovedì a Borghetto il Terzo Memorial Fausto D'Agostino, in campo i granata, Bardineto e Villanovese

La sosta pasquale sarà l'occasione per diverse formazioni di ritrovarsi in campo per allenamenti congiunti, amichevoli e triangolari.

Sarà così anche per Borghetto, Bardineto e Villanovese, attese in campo giovedì stera, allo stadio Oliva, per il terzo Memorial Fausto D'Agostino.

"Come ogni anno - spiega il club granata - con l'avvicinarsi di questo momento, viviamo sentimenti contrastanti: da una parte la tristezza e il senso di smarrimento per la perdita di Fausto si fanno più intense del solito, dall'altra siamo felici di contribuire, nel nostro piccolo, a tenere vivo il ricordo di un ragazzo speciale.

Vi aspettiamo giovedì 17 aprile a partire dalle ore 20 al campo Oliva, in occasione del terzo memorial Fausto D'Agostino.

Quest'anno, oltre alla nostra Prima Squadra, parteciperanno il Bardineto e la Villanovese.

L'intero ricavato della serata sarà devoluto alla famiglia per sostenerla nella sua battaglia di giustizia e verità per Fausto".