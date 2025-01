Giudice Sportivo, Prima Categoria. Assegnate fino a sei giornate di squalifica

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 22/ 1/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 22/ 1/2025

BOLANESE – ATLETICO CASARZA LIGURE

Il G.S.

• Visto il referto arbitrale della gara in questione;

• Rilevato che la gara in epigrafe non è stata disputata per impraticabilità del t.d.g. P.Q.M. Dispone:

• la ripetizione della stessa secondo le disposizioni che verranno impartite dal Comitato Regionale.

GARE DEL 26/ 1/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 26/ 1/2025

VADESE CALCIO 2018 - PEGLI LIDO FBC

Il G.S.

• Visto il referto arbitrale della gara in questione;

• Rilevato che la condotta violenta descritta al termine della gara sarebbe riconducibile ad un soggetto, evidentemente noto ai Dirigenti della società VADESE CALCIO 2018, e qualificatosi egli stesso come allenatore della VADESE CALCIO 2018, ma non completamente identificato dal ddg;

• Atteso che tale soggetto causava problematiche con i tesserati della squadra avversaria ed in particolare dopo aver discusso con l'allenatore della stessa, gli sferrava un violento pugno alla spalla, che provocava conseguenze lesive

P.Q.M. Dispone:

• " di trasmettere gli atti alla procura Federale per la valutazione di esperire le opportune indagini in merito.

GARE DEL 25/ 1/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 QUILIANO&VALLEGGIA

Per la condotta dei propri sostenitori i quali per tutto il secondo tempo rivolgevano al ddg espressioni ingiuriose ed irriguardose.

Euro 50,00 APPARIZIONE FC

Per la mancanza del tabellone numerico per le sosituzioni.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE

FINO AL 27/ 2/2025

GRANARA ALESSIO (BARGAGLI SAN SIRO)

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 27/ 2/2025

BOGLIOLO FABRIZIO (CENGIO)

SQUALIFICA FINO AL 20/ 2/2025

GIRARDI FRANCESCO (POLIS. PIEVE LIGURE)

SQUALIFICA PER UNA GARA

BILIOTTI DAVIDE (BARGAGLI SAN SIRO)

CANOVI FABRIZIO (BORGORATTI)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MOLINARO GIANLUCA (QUILIANO&VALLEGGIA)

AMMONIZIONE (VII INFR)

BAZZIGALUPI ALEXSANDRO (MULTEDO 1930)

AMMONIZIONE (II INFR)

MARSIGLIA MARCO (F.C.LAVAGNA 2.0)

ROSO DARIO (LETIMBRO 1945)

CAPONI SIMONE (SAVIGNONE)

AMMONIZIONE (I INFR)

PEREYRA FRANCISCO (BORGORATTI)

CHIARLONE LORIS (CENGIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE

D AMICO NICOLO (QUILIANO&VALLEGGIA)

Alla notifica della seconda ammonizione e conseguente provvedimento di espulsione rivolgeva al ddg espressioni ingiuriose e irriguardose nonché, uscendo dal tdg protestava e sputava nei confronti del pubblico.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CIANI ANDREA (BARGAGLI SAN SIRO)

ALIU DENIS (LETIMBRO 1945)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ARLANDINI TOMMASO (BARGAGLI SAN SIRO)

MOZZACHIODI SAMUELE (BRUGNATO 1955)

SECCAFEN ROBERTO (CENGIO)

BARBARO LORENZO (OLD BOYS RENSEN)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

REVERBERI DAVIDE (ATLETICO QUARTO)

ALLOISIO ANDREA (BORGORATTI)

CHIAPPERINI TOMMASO (COGORNESE)

BACIGALUPO FRANCESCO (F.C.LAVAGNA 2.0)

DONDERO COSIMO (F.C.LAVAGNA 2.0)

RIVANERA FRANCESCO (OLD BOYS RENSEN)

SECCO ALESSANDRO (VADINO FOOTBALL CLUB)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

AUGIMERI MATTEO (APPARIZIONE FC)

ZANARDI NICOLO (APPARIZIONE FC)

ACCARDO ANDREA (ATLETICO QUARTO)

BRUZZONE MATTIA (BARGAGLI SAN SIRO)

BALBI MARCO (BOLZANETESE VIRTUS)

COLAMOREA MIKI (CA DE RISSI SG)

ROSSI CESARE SEBASTIA (CADIMARE CALCIO)

GALLOTTI LORENZO (F.C.LAVAGNA 2.0)

AVALLI ALBERTO (LETIMBRO 1945)

BARDHI ALFONC (LETIMBRO 1945)

PARODI ANDREA (MULTEDO 1930)

BATTAGLIA MARCO (OLD BOYS RENSEN)

CAMOIRANO LUCA (PRIARUGGIA G.MORA)

DE ROSA ALESSIO (RABONA VIA DELLACCIAIO)

AMMONIZIONE (XI INFR)

PELLISTRI FEDERICO (BRUGNATO 1955)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

BIANCO LORENZO (VADINO FOOTBALL CLUB)

AMMONIZIONE (VII INFR)

CHIUSANO DAVIDE (APPARIZIONE FC)

MANCA FLAVIO (BOLZANETESE VIRTUS)

PASTORINO ANDREA (ROSSIGLIONESE)

AMMONIZIONE (VI INFR)

BONICA LUCA (APPARIZIONE FC)

GUZZO FRANCESCO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

INGENNO DANIELE (SAVIGNONE)

AMMONIZIONE (III INFR)

FARACI FRANCESCO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

AGRIFOGLI SAMUELE (CADIMARE CALCIO)

DI STASIO PIETRO (CASARZA LIGURE)

RIGHETTI GIANLUCA (CASARZA LIGURE)

DURAND GIOVANNI (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

VALLE PIETRO (LETIMBRO 1945)

DALESSIO FILIPPO (POLIS. PIEVE LIGURE)

ORECCHIA LORENZO (POLIS. PIEVE LIGURE)

PILATI RICCARDO (POLIS. PIEVE LIGURE)

BERGITTO EDOARDO (PRIARUGGIA G.MORA)

ZINNARI DAVIDE (PRIARUGGIA G.MORA)

D AMICO NICOLO (QUILIANO&VALLEGGIA)

BARISONE GATTO MANUEL (RIESE)

GRILLI MIRKO (S.LORENZO DC SANVI GE.)

JEZZARD LUCA (SAVIGNONE)

BERNARDINI LORENZO (SORI)

SIVORI NICOLO (SORI)

AMMONIZIONE (II INFR)

GIUDICE MATTEO (ATLETICO QUARTO)

CORELLI GABRIELE SILVIO (BOLZANETESE VIRTUS)

COSENTINO EMANUELE (BOLZANETESE VIRTUS)

CROSETTI FABRIZIO (BORGORATTI)

MAZZOTTI SAMUEL (BORGORATTI)

VENTURA MARCO (BORGORATTI)

ZIZZINI MARCO (CENGIO)

NAZARENO LASTRA JEAN PIERCE (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

ALIU DENIS (LETIMBRO 1945)

SCANO LUCA (POLIS. PIEVE LIGURE)

CLAUDETT ROCHA DARLYN (PRIARUGGIA G.MORA)

BRINI GIORGIO (QUILIANO&VALLEGGIA)

POGGIO LEONARDO (QUILIANO&VALLEGGIA)

CANNAS PAOLO (RABONA VIA DELLACCIAIO)

FASCE PIETRO (RABONA VIA DELLACCIAIO)

ARPE LORENZO (RIESE)

CAPPELLI DAVIDE (RIESE)

CAPITELLI ANDREA (SORI)

AMMONIZIONE (I INFR)

CAGLIANI STEFANO (ATLETICO QUARTO)

RIOTTI DANIEL LEON (BARGAGLI SAN SIRO)

SORACASE IVAN (BARGAGLI SAN SIRO)

RIBIZZI MARCO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

VICINI MARCO (MULTEDO 1930)

BOCCARDO NICOLO (POLIS. PIEVE LIGURE)

CAFIERO LORENZO (POLIS. PIEVE LIGURE)

BOMBELLI MATTEO (RIESE)

GINOCCHIO LUCA (RIESE)

PERSICO GIACOMO (ROSSIGLIONESE)

DOCI FLAVIO (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

GARE DEL 26/ 1/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA Euro 250,00

VADESE CALCIO 2018

Per aver consentito l'accesso alla zona degli spogliatoi ad una persona non presente in distinta che causava problematiche con i tesserati della squadra avversaria ed in particolare dopo aver discusso con l'allenatore di questa, gli sferrava un violento pugno alla spalla, che provocava conseguenze lesive.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 27/ 3/2025

BRONDO FABIO (VADESE CALCIO 2018)

Al 34' st, rivolgeva ripetutamente espressioni gravemente ingiuriose ed irriguardose nei confronti del ddg e alla notifica del provvedimento di espulsione ritardava l'uscita dal tdg che avveniva solo a seguito dell'intervento del capitano della propria squadra. S

ALTARELLI MICHELE (VADESE CALCIO 2018) Al termine della gara autorizzava una persona non presente indistinta ad accedere alla zona degli spogliatoi aprendo il relativo cancello e dopo le richieste di identificazione da parte del ddg si rifiutava di fornirle.

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 20/ 2/2025

OLIVA GIUSEPPE (MASONE)

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 6/ 2/2025

PANSERA OMAR (ALTARESE)

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 13/ 2/2025

PONTE ALESSIO (ALTARESE)

Al termine della gara protestava all'indirizzo del ddg e gli rivolgeva un'espressione lievemente irriguardosa (sanzione attenuata per la tenuità dell'espressione utilizzata)

OLIVA MAURIZIO (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE (III INFR)

BRUZZONE MASSIMILIANO (MASONE)

AMMONIZIONE (I INFR)

VINDIGNI DANILO (GOLFO DIANESE 1923)

LUCCISANO FABIO (OSPEDALETTI CALCIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BRUZZONE FRANCESCO (ALTARESE)

TORNAGO MICHELE (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

MENOTTI FRANCESCO (COLLI 2024)

GARRONE JACOPO (DEGO CALCIO)

SIRI MANUEL AGOSTINO (MALLARE)

ELKAMLI ILIASSE (OSPEDALETTI CALCIO)

VOLPI DARIO (RIOMAIOR 1965)

GRECO DAVIDE (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

DIAGNE AMADOU KHALY (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MANDALITI DAVIDE (VADESE CALCIO 2018)

In qualità di capitano, al termine della gara, impediva con modalità omertose di indicare alddg il nominativo del soggetto che aveva fatto indebito accesso al tdg.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GIACOPETTI DAVIDE (BORGO INCROCIATI)

CHIAPPORI DANIEL (CAMPESE F.B.C.)

ROTELLA TOMMASO (CAMPOROSSO)

DIOTTO MASSIMILIANO (DEGO CALCIO)

PARDI ALBERTO (IRON FOX AMEGLIESE)

APICELLA NICOLO (SAVONA F.B.C. 1907)

RIZQAOUI EDRIS (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

CAROGLIO FEDERICO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

FONTANA GIOVANNI (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

SCALABRIN MAXIMO U. (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

HAMATI ARTUR (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

PALTRINIERI SIMONE (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

SCARFO SAMUEL (CAMPOROSSO)

ROSSI DAVIDE (CASTELNOVESE)

REBELLA FAUSTO (DEGO CALCIO)

RUSSO GIULIO (DEGO CALCIO)

PANARO ALESSANDRO (MALLARE)

CARRO GAINZA MATEO GASTON (SAVONA F.B.C. 1907)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

ROLON PABLO SERGIO (BORGHETTO 1968)

MANZO MARCO (ROMITO MAGRA 1922)

ARCIDIACONO ALESSIO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)

BOTTARI STEFANO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

DE MARE LUIGI (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE (VII INFR)

LORENZINI EDOARDO (COLLI 2024)

AMMONIZIONE (VI INFR)

CECCARELLI DAVIDE (COLLI 2024)

KADRIJA HEROLIND (MALLARE)

PISCHE MATTIA (OLIMPIC 1971)

BERTONATI GIANMARCO (RICCO LE RONDINI)

LAGHEZZA RICCARDO (ROMITO MAGRA 1922)

AMMONIZIONE (III INFR)

LAUDANDO GAETANO (ALTARESE)

PROVATO JACOPO (ALTARESE)

CAVASSA GIANLUIGI (ANDORA 1966)

PODENZANA THOMAS (BOLANESE)

VIGNONE FABIO (BORGHETTO 1968)

CONRIERI LUCA (CAMPOROSSO)

GIOVINAZZO ROCCO (CAMPOROSSO)

PALAGI FILIPPO (COLLI 2024)

FERRARO CRISTIAN (DEGO CALCIO)

SAINO RICCARDO (DEGO CALCIO)

ISLAHI ABDELHAKIM (GOLFO DIANESE 1923)

MASINI LORENZO (IRON FOX AMEGLIESE)

BRIANO MATTEO (MALLARE)

CHIAPPINI FABIO (MAROLACQUASANTA)

MARCHELLI LUCA (MASONE)

CIANCI ANDREA (OSPEDALETTI CALCIO)

FORTIN SEBASTIANO (OSPEDALETTI CALCIO)

SCHILLACI MATTIA (OSPEDALETTI CALCIO)

ASCOLI MATTEO (RICCO LE RONDINI)

BIANCO ALESSIO (SPOTORNESE CALCIO)

MANDALITI DAVIDE (VADESE CALCIO 2018)

DI DONATO CIRO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE (II INFR)

BRAHI ERGYS (ALTARESE)

SCARAMOZZINO ANDREA L. (ALTARESE)

DI MARI ANDREA (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

MAGGIORA ANDREA (BORGO INCROCIATI)

ROMEI ALESSIO (BORGO INCROCIATI)

MORELLI GIOVANNI (CAMPESE F.B.C.)

DELFINO GIORGIO (DEGO CALCIO)

GARIBBO DAVIDE (GOLFO DIANESE 1923)

MRAHI SAMMIR (GOLFO DIANESE 1923)

HAXHIRAJ BRAJAN (MALLARE)

GARZON DANIELE (MASONE)

LEPRI GIANLUCA (MASONE)

PARODI MATTEO (MASONE)

VOLPE MICHAEL (MASONE)

ZANCHI ANDREA (ONEGLIA CALCIO)

BALAYOKO MAMADOU (PEGLI LIDO FBC)

SETTI DAVIDE (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

TALLADIRA IACOPO (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

CAVIGLIA GIACOMO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)

ROLANDELLI DIEGO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

PELAGALLI TOMMASO (SPERANZA 1912 F.C.)

AMMONIZIONE (I INFR)

SECCO EDOARDO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

FEDRI SACHA (CAMPESE F.B.C.)

NERI FEDERICO (CASTELNOVESE)

TONARELLI SIMONE (CASTELNOVESE)

MUSETTI NICOLA (COLLI 2024)

BORRI TOMMASO (GOLFO DIANESE 1923)

PANGALLO MATTEO (IRON FOX AMEGLIESE)

LA PORTA ALESSIO (ONEGLIA CALCIO)

SASSO SAMUELE (ONEGLIA CALCIO)

PESENTI DANIEL HYLMI DA (PEGLI LIDO FBC)

VIANSON YVES (PEGLI LIDO FBC)

MAGGIANI ANDREA (RICCO LE RONDINI)

AZZARO GIACOMO (RIOMAIOR 1965)

SCHIRRU MICHELE (SAVONA F.B.C. 1907)

ARCIDIACONO MATTIA (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)

CAROGLIO FILIPPO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)

ROSSETTI STEFANO (SPERANZA 1912 F.C.)

COSTA ALESSANDRO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

EL MATLINI ASSADIQ (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

PUGLISI DANIELE (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)