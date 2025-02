Calcio, Prima Categoria B. Olimpic e Multedo fanno un assist al Savona, serata senza punti per Spotornese e Vadese

Il botta e risposta tra Semino e Albertoni ha rappresentato un bell'assist per il Savona.

Lo scontro diretto tra Olimpic e Multedo è terminato infatti 1-1, con i rossoverdi bravi a rimontare il gol nel primo tempo dei granata.

Domani i biancoblu potrebbero portarsi a +3 in caso di successo sullo Speranza.

Nelle retrovie colpo a sorpresa della Vecchiaudace in casa della Bolzanetese. La rete di Carrus vale tre punti importanti nella lotta per non retrocedere.

Soprattutto perchè Spotornese e Vadese non hanno mosso la propria graduatoria. I biancocelesti sono rimasti al palo contro il fanalino di coda Sciarbo & Cogo: gli ospiti si sono imposti 2-0 nella ripresa con le reti di Mattia Arcidiacono e Salah. Masone di rimonta, invece, sulla Vadese. Al gol in apertura di Testi ha replicato Ottonello con una doppietta.