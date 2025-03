Tornei Estivi. "Campioni di una notte" sbarca a Ceriale: appuntamento il 28 giugno allo stadio Merlo

La stretta di mano è arrivata nelle scorse ore: il torneo di calcio a 5 "Campioni di una notte" si disputerà il prossimo 28 giugno allo stadio "Merlo" di Ceriale.

L'intero comprensorio ingauno sarà quindi coinvolto dal trittico dei tornei estivi: il Trofeo Città di Albenga di calcio a 7, Campioni di una Notte e Continuiamo dagli undici metri, per il quale arriveranno novità a strettissimo giro di posta.

"Siamo felici di aver dato vita a questa collaborazione con il Ceriale, grazie all'importante contributo di Vincenzo Gaudino. Quello biancoblu è un club in crescita, tradizionalmente vicino ai giovani e con strutture che anno dopo anno stanno diventando un fiore all'occhiello del nostro territorio. Insieme a Loris Giunta e Matteo Conforti - spiega Emanuele Scorsone - diamo ufficialmente il via all'apertura delle iscrizioni per il torneo di fine giugno".

Per info e iscrizioni

Emanuele 320/5559189

Loris 328/3259263

ww.torneiestivialbenga.it