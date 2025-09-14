Calcio, Promozione. Il Savona inizia con un poker! Netta vittoria contro la Baia Alassio

SAVONA - BAIA ALASSIO 4-0 (14’ Zunino, 43’ Calcagno, 47’ Fossati, 85’ Rignanese)
Termina qui, il Savona vince 4 a 0
Saranno tre i minuti di recupero
90’ Giallo per mister Cola che protesta dopo una reazione di Castagna a palla non sanzionata dal direttore di gara
88’ Occasione per Castagna che da dentro l’area manda a lato
85’ POKER PER IL SAVONA! Cross al bacio di Zunino per la testa di Rignanese sul secondo palo che chiude qui la sfida
81’ Ultimo cambio per gli striscioni con Cortesi che prende il posto di Cartiere
75’ Covelli rileva Pirotto tra le fila del Savona
70’ Ultimo cambio per mister Sardo che inserisce Gasco per Sacco
62’ Nuovo. Ambio per il Savona, esce anche Colombo, entra Saracco. Cambia anche mister Sardo inserendo Perrier per Di Mari
60’ É il momento di Rignanese, lascia il campo Durante
56’ Ammonizione anche per Vinci
47’ IL SAVONA CHIUDE LA PARTITA! Cross di Damonte dalla destra, palla che arriva a Cartiere che scarica a sua volta per Fossati che salta un avversario e trova il diagonale vincente
Triplo cambio per la Baia in questo inizio di secondo tempo, escono Gibilaro, Paltrinieri e Bologna, entrano Castagna, Cannizzaro e Piedepalumbo
SECONDO TEMPO
Termina la prima frazione, Savona sul doppio vantaggio meritatamente
46’ Ammonizione per Colombo, fallo duro su Melegazzi
Saranno due i minuti di recupero
43’ RADDOPPIO DEL SAVONA! Sugli sviluppi di un corner, cross al bacio di capitan Schiurru per la testa di Calcagno che gonfia ancora la rete!
39’ Conclusione di Damonte da posizione defilata che si spegne sul fondo
37’ Primo giallo del match: ammonito Melegazzi
36’ Veloce ripartenza della Baia Alassio, la difesa di casa si rifugia in corner
33’ Zunino ci prova sugli sviluppi di un corner ma la conclusione finisce alta
31’ Conclusione da fuori di Fossati che finisce di poco fuori
28’ Guaio per il Savona, si fa male anche Raja, probabilmente muscolare, al suo posto Gaggero
27’ Gioco fermo, é il momento di cooling break
24’ Imbucata di Colombo per il neo acquisto Pirotto, tempestiva l’uscita bassa di Pampararo
14’ SAVONA IN VANTAGGIO! Magia di Elia Zunino che sul cross al bacio di Durante si inventa una rovesciata di pregevole fattura!
9’ Sul secondo angolo in pochi minuti Fossati va vicinissimo al goal direttamente dalla bandierina
7’ Brividi per la difesa ospite, traversone di Damente, Gibilaro mette in corner rischiando l’autorete
1’ Inizia la sfida, squadre in completo classico
PRIMO TEMPO
Inizia questo pomeriggio il campionato di Savona e Baia Alassio, al "Chittolina" di Vado Ligure va in scena la prima giornata tra due neo promosse di questa stagione. Una vittoria e un pareggio per la squadra di mister Cola, due sconfitte invece per quella di Sardo, questi i risultati delle prime uscite in Coppa Italia per le due squadre. Quest'oggi però i punti sono pesanti e se da una parte, quella alassina, l'obiettivo è quello della salvezza, per i biancoblù il sogno si chiama Eccellenza.
SAVONA: Moraglio, Calcagno, Damonte, Raja, Schirru, Colombo, Cartiere, Fossati, Pirotto, Zunino, Durante.
A disposizione: Rosasco, Cortesi, Rignanese, Gaggero, Incorvaia, Calcagno, Saracco, Covelli, Bellotti.
Allenatore: Cola.
BAIA ALASSIO: Pampanaro, Vinci, Garibbo, Gibilaro, Di Mari, Paltrinieri, Ferraro, Aicardi, Sacco, Melegazzi, Bologna.
A disposizione: Gandolfo, Combi, Gasco, Castagna, Sufali, Cannizzaro, Piedepalumbo, Perrier, Messaoud
Allenatore: Sardo.
Arbitro: Carida di Genova.
Assistenti: Laconi di Genova e Biasotti di Genova.