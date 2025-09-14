Calcio, Promozione. Il Savona inizia con un poker! Netta vittoria contro la Baia Alassio

SAVONA - BAIA ALASSIO 4-0 (14’ Zunino, 43’ Calcagno, 47’ Fossati, 85’ Rignanese)



Termina qui, il Savona vince 4 a 0

Saranno tre i minuti di recupero

90’ Giallo per mister Cola che protesta dopo una reazione di Castagna a palla non sanzionata dal direttore di gara

88’ Occasione per Castagna che da dentro l’area manda a lato

85’ POKER PER IL SAVONA! Cross al bacio di Zunino per la testa di Rignanese sul secondo palo che chiude qui la sfida

81’ Ultimo cambio per gli striscioni con Cortesi che prende il posto di Cartiere

75’ Covelli rileva Pirotto tra le fila del Savona

70’ Ultimo cambio per mister Sardo che inserisce Gasco per Sacco

62’ Nuovo. Ambio per il Savona, esce anche Colombo, entra Saracco. Cambia anche mister Sardo inserendo Perrier per Di Mari

60’ É il momento di Rignanese, lascia il campo Durante

56’ Ammonizione anche per Vinci

47’ IL SAVONA CHIUDE LA PARTITA! Cross di Damonte dalla destra, palla che arriva a Cartiere che scarica a sua volta per Fossati che salta un avversario e trova il diagonale vincente

Triplo cambio per la Baia in questo inizio di secondo tempo, escono Gibilaro, Paltrinieri e Bologna, entrano Castagna, Cannizzaro e Piedepalumbo

SECONDO TEMPO

Termina la prima frazione, Savona sul doppio vantaggio meritatamente

46’ Ammonizione per Colombo, fallo duro su Melegazzi

Saranno due i minuti di recupero

43’ RADDOPPIO DEL SAVONA! Sugli sviluppi di un corner, cross al bacio di capitan Schiurru per la testa di Calcagno che gonfia ancora la rete!

39’ Conclusione di Damonte da posizione defilata che si spegne sul fondo

37’ Primo giallo del match: ammonito Melegazzi

36’ Veloce ripartenza della Baia Alassio, la difesa di casa si rifugia in corner

33’ Zunino ci prova sugli sviluppi di un corner ma la conclusione finisce alta

31’ Conclusione da fuori di Fossati che finisce di poco fuori

28’ Guaio per il Savona, si fa male anche Raja, probabilmente muscolare, al suo posto Gaggero

27’ Gioco fermo, é il momento di cooling break

24’ Imbucata di Colombo per il neo acquisto Pirotto, tempestiva l’uscita bassa di Pampararo

14’ SAVONA IN VANTAGGIO! Magia di Elia Zunino che sul cross al bacio di Durante si inventa una rovesciata di pregevole fattura!

9’ Sul secondo angolo in pochi minuti Fossati va vicinissimo al goal direttamente dalla bandierina

7’ Brividi per la difesa ospite, traversone di Damente, Gibilaro mette in corner rischiando l’autorete

1’ Inizia la sfida, squadre in completo classico

PRIMO TEMPO

Inizia questo pomeriggio il campionato di Savona e Baia Alassio, al "Chittolina" di Vado Ligure va in scena la prima giornata tra due neo promosse di questa stagione. Una vittoria e un pareggio per la squadra di mister Cola, due sconfitte invece per quella di Sardo, questi i risultati delle prime uscite in Coppa Italia per le due squadre. Quest'oggi però i punti sono pesanti e se da una parte, quella alassina, l'obiettivo è quello della salvezza, per i biancoblù il sogno si chiama Eccellenza.

SAVONA: Moraglio, Calcagno, Damonte, Raja, Schirru, Colombo, Cartiere, Fossati, Pirotto, Zunino, Durante.

A disposizione: Rosasco, Cortesi, Rignanese, Gaggero, Incorvaia, Calcagno, Saracco, Covelli, Bellotti.

Allenatore: Cola.

BAIA ALASSIO: Pampanaro, Vinci, Garibbo, Gibilaro, Di Mari, Paltrinieri, Ferraro, Aicardi, Sacco, Melegazzi, Bologna.

A disposizione: Gandolfo, Combi, Gasco, Castagna, Sufali, Cannizzaro, Piedepalumbo, Perrier, Messaoud

Allenatore: Sardo.

Arbitro: Carida di Genova.

Assistenti: Laconi di Genova e Biasotti di Genova.