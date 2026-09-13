Calcio | Coppa Liguria di Prima Categoria: caccia alla qualificazione al Levratto, la webcronaca di Veloce - Nolese (LIVE)

VELOCE - NOLESE 0-0
42' Caviglia fermato dall'arbitro in posizione irregolare, posizione molto dubbia
40' 4-2-3-1 pulito per la Veloce. La Nolese con la difesa a quattro, Kazazi riferimento centrale e una linea mediana estremamente mobile alle sue spalle
36' percussione centrale di Pescio, il centrocampista entra in area ma liscia l'impatto con il pallone
30' primo giallo, ammonito Casu
27 gioco ripreso, riapre la contesa Pasquanino, destro dal limite con traiettoria a uscire: Malinverni si distende ma non deve intervenire
25' cooling break
24' tenta la torsione di testa Berardinucci, complicato deviare la sfera verso lo specchio
20' replica Veloce con Capasso, respinge con qualche affanno Malinverni
18' PALO NOLESE! Ancora un legno per la squadra di Saccone, questa volta su calcio di punizione. Godena dai 20 metri calcia sul palo di Camara, centrandolo letteralmente
14' Veloce manovriera, la Nolese agisce in ripartenza
11' TRAVERSA NOLESE! Sbaglia l'apertura Guarco permettendo la ripartenza a Pittalis, assist a Nazarenko che scarica su Tripodi: botta dai 25 metri che centra il legno con Camara immobile
4' gran chiusura di Guarco su Nazarenko, l'ex Savona e Millesimo frappone il corpo tra la porta e l'attaccante biancorosso
1' si parte con venti minuti di ritardo, qualche problema tecnico negli uffici granata.
PRIMO TEMPO
VELOCE: Camara, Marzano, Berardinucci, La Rosa, Perata, Guarco, Caviglia, Pescio, Capasso, Pasqualino, Bruzzone.
A disposizione: Rossi, Viti, Venturi, Tavarone, Angeli, Kercuku, Stalla, Buzali, Palumbo.
Allenatore: Gerundo
NOLESE: Malinverni, Casu, Trisciani, Tripodi, Marangi, Garzoglio, Nazarenko, La Rocca, Kazazi, Godena, Pittalis.
A disposizione: Trozzola, Riesi, Risso, Benini, Poggi, Parodi.
Allenatore: Saccone
Arbitro: Brulotti di Genova